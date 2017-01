Wieder einmal wird über die Vereinigung des nördlichen und südlichen Teils der Insel Zypern verhandelt. Bisher konnten sich die Kontrahenten nie einigen. Dieses Mal sei eine Lösung zum Greifen nah, sagt der Politikwissenschaftler Ioannis N. Grigoriadis im heute.de-Interview.

Der neue UN-Generalsekretär Antonio Guterres spricht von "einem historischen Moment", der nun zu nutzen sei. Sind Sie seiner Meinung?

Ioannis N. Grigoriadis ... ... ist Politikwissenschaftler an der der Universität Bilkent in Ankara und derzeit Stipendiat bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin, die Bundestag und Bundesregierung in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik berät. Seine Forschungsgebiete sind Zypern, Türkei, Politischer Islam und Islamismus. Im Rahmen des Projektes "Türkei im internationalen System" beschäftigt er sich mit dem laufenden Friedensprozess in Zypern und den Bedingungen einer erfolgreichen Konfliktbewältigung.

Ja, denn die Verhandlungsführer der griechischen und türkischen Zyprer, Nikos Anastasiades und Mustafa Akinci, werden als moderat betrachtet.Man braucht für eine Lösung auf allen Seiten Gemäßigte - bei den griechischen und den türkischen Zyprern, bei den Garantiemächten Griechenland, Türkei, der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien, bei den UN, den permanenten Mitgliedern ihres Sicherheitsrats, sowie bei der EU. Seit knapp zwei Jahren bemühen sich die zwei Führer um eine Lösung der vielfältigen Probleme. Und diese Woche haben sie sich diesem "historischen Moment" genähert.

Welche Probleme sind am schwersten zu lösen?

Erstens: Wo soll die Grenze zwischen den zwei künftigen Teilstaaten genau verlaufen? Wieviel Territorium werden die türkischen Zyprer - etwa ein Drittel der Bevölkerung - den griechischen Zyprern zugestehen? Zweitens: Wie soll mit dem Eigentum aller vertriebenen Zyprer umgegangen werden, die nach 1974 ihre Häuser verließen, in den jeweils anderen Teil der Insel flohen und sich dort niederließen? Drittens muss geregelt werden, wie eine wiedervereinte, föderale, bizonale Republik Zypern regiert und wie die Sicherheit beider Teile garantiert werden soll.

Griechenland und Großbritannien haben signalisiert, dass sie nicht mehr auf ihrem Status einer Garantiemacht bestehen. Welchen Standpunkt vertritt die Türkei?

Griechenland verlangt den Rückzug aller Truppen von der Insel und die Abschaffung des Garantiesystems. Die türkische Seite aber verlangt die Verlängerung ihrer Garantieaufgaben und die Anwesenheit mindestens eines Teils der türkischen Truppen. Dafür muss nun ein Kompromiss gefunden werden.

Wie könnte der aussehen?

Ein Teil der Truppen könnte nur noch einen begrenzten Zeitraum stationiert werden. Oder es könnten statt der derzeit mehr als 30.000 auf Zypern stationierten türkischen Soldaten Nato-Truppen oder Soldaten aus EU-Mitgliedsländern eingesetzt werden.

Seit Jahren versuchen Unterhändler der beiden Volksgruppen, der Garantiemächte und der internationalen Gemeinschaft, die Spaltung der Insel zu überwinden. Ohne Erfolg. Was ist der Grund?

Weil eine Lösung stets an den Interessen der Nationalisten auf beiden Seiten scheiterte und moderate Verhandlungsführer fehlten. Dennoch waren die Vorarbeiten der vergangenen Verhandlungsjahre nicht umsonst. Sie haben den Weg geebnet und Voraussetzungen geschaffen, die nun genutzt werden können.

Die meisten Zyprer haben sich seit Jahren an den Status Quo der geteilten Insel gewöhnt und leben nicht einmal schlecht damit. Warum kann man es nicht dabei belassen?

Das wäre ein Sieg des Nationalismus und ein sehr schlechtes Beispiel in der Welt und vor allem in Europa, wo es wie in Spanien oder in Belgien auch starke nationalistische Strömungen einzelner Ethnie gibt. Und die rund 250.000 Flüchtlinge auf Zypern könnten weder auf Rückkehr noch Entschädigung hoffen.

2018 soll in der Republik Zypernein neuer Präsident gewählt werden. Welchen Einfluss haben diese Wahlen auf den Einigungsprozess?

Es muss jetzt schnell gehen. Je näher die Präsidentschaftswahlen rücken, desto schwerer werden sich die zwei größten Parteien, die konservativen DISY und die linken AKEL, auf einen Kompromiss in der Zypernfrage einigen können.Deswegen ist es jetzt sehr wichtig, die Einigung in die Wege zu leiten und noch in diesem Jahr die Volksabstimmungen im griechischen und türkischen Teil abzuhalten. Denn für ein erfolgreiches Referendum ist Solidarität und enge Zusammenarbeit notwendig. Parteien, die sich im Wahlkampf befinden, werden sie nicht aufbringen.

Welche Staatsform würde ein vereinigtes Zypern haben?

Eine bizonale, bikommunale Föderation mit einem parlamentarischen System.

Sollte jetzt der Weg für die Wiedervereinigung Zyperns eröffnet werden, wird die EU mit Ankara wieder über einen EU-Beitritt der Türkei verhandeln müssen. Bislang verhinderte die Spaltung Zyperns solche Gespräche. Wird Brüssel die Gespräche wirklich aufnehmen?

Die Zypernfrage war bislang eines der größten Hindernisse auf dem Weg der Türkei in die EU. Aber seit der Verschlechterung der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei und besonders seit der Verhängung des Ausnahmezustands in der Türkei nach der Niederschlagung des Putschversuchs im Sommer 2016 sind zusätzliche Hindernisse hinzugekommen. Deswegen wird die Wiedervereinigung Zyperns die Beitrittsverhandlungen über mehrere Kapitel ermöglichen, aber wahrscheinlich nicht wirklich vorantreiben. Zur Zeit scheinen die Prioritäten der EU und der Türkei andere zu sein.

Das Interview führte Katharina Sperber