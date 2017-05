Am Abend vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich herrsche in Frankreich nach einem langen und schmutzigen Wahlkampf eine "große Stille", berichtet ZDF heute journal-Moderatorin Marietta Slomka im Schaltgespräch aus Paris.

Ein deutsch-französischer Kommentar von Eckart Gaddum

Wahltag in Frankreich! Endlich! Der Weg dahin war schmutzig, emotional aufgeladen und auch für viele Deutsche, die sich dem Land seit Jahrzehnten eng verbunden fühlen, schwer erträglich. Selbst wenn Macron heute gewinnt - das kann nur ein Anfang sein.

"Ne me quitte pas!" ..."Verlass´ mich nicht!"... möchte man den Nachbarn im Westen an diesem Wahlsonntag entgegen singen. Jeder Franzose kennt den legendären Chanson des belgischen Liedermachers Jacques Brel im Original, oder in der Fassung der großen Piaf. So wie Deutsche ihn vielleicht in Arrangements von Klaus Hofmann oder des Holländers Herman van Veen hören. Eine kleine, europaweit verbreitete Geschichte von Trennungsschmerz und gescheitertem Miteinander. Sie geht am Ende nicht gut aus... So weit darf es an diesem Wahlsonntag nicht kommen. Französische Nachbarn! Verlasst uns nicht!!

Tief verwurzelte Völker-Freundschaft

Viele Menschen auch hierzulande werden an diesem Sonntag mit einem flauen Gefühl im Magen vor dem Fernseher sitzen. Es sind Kinder, Enkel und Urenkel des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages von 1963. Sie spüren, dass es in Paris ums Ganze geht. Das Einigungswerk sollte Feindschaft und Krieg zwischen beiden Völkern für immer beenden. Längst ist das in das sehr private und persönliche Bewusstsein vieler Deutscher (und Franzosen) eingesickert.

Selten gelang es so erfolgreich, das einst realpolitisch Gewollte tief im privaten Beziehungsgeflecht zweier Völker zu verwurzeln - in unzähligen Städte-Partnerschaften, Ehen, Austauscherfahrungen und wirtschaftlichen Beziehungen. Die Bindungen sind ganz unpolitisch stark, auch wenn das wechselseitige Lernen der Sprachen ihre Blütezeit hinter sich hat und das Deutsch-Französische nur noch kleiner Teil einer globalisierten Welt ist.

Im besten Fall Zeit gewonnen

Umfragen lassen auf einen Wahlsieg des Europäers Emmanuel Macron hoffen. Aber es wäre dennoch kein triumphaler, kein wirklich überzeugender, keiner, mit dem alles wieder im Reinen wäre. Im besten Falle hat Frankreich einen Präsidenten ohne Unterbau, eine politische Mitte ohne starke Partei, die sie trägt. Frankreichs Jugend wählt mehrheitlich links- oder rechtsradikal. Nein - im besten Falle haben wir Zeit gewonnen, um das deutsch-französische und europäische Versagen der vergangenen Jahre wieder gut zu machen. Sonst marschieren die Radikalen beim nächsten Mal durch. Auch wenn Macron gewinnt ist die Wahl ein Menetekel.

Natürlich muss zuallererst Frankreich seinen Job machen. Das bekennt Macron selbst, das sagen kluge Beobachter, das hört man in Berlin: den Haushalt sanieren, die Wirtschaft wieder flott machen, Investitionshemmnisse abbauen und vieles mehr. Schwer genug für einen Präsidenten, der sich erst einmal eine Mehrheit in der Nationalversammlung suchen muss.

Berlin darf nicht nur zuschauen

Schon im September, wenn sich Frankreichs starke Gewerkschaften nach der politischen Sommerpause traditionell ihrer revolutionären Streiklust hingeben, wird man sehen, wohin die Reise unseres Nachbarn geht. Und dennoch darf Berlin nicht nur zuschauen. Nach den Bundestagswahlen muss die Chance auf vier Jahre wahlfreies Regieren in beiden Ländern genutzt werden, um das gemeinsame Schwungrad wieder in Bewegung zu bringen. Leicht wird das nicht.

Eine europäische Flüchtlingspolitik, die diesen Namen verdient, ein Vergemeinschaften von Schulden (Eurobonds), wie es mancher in Paris gerne hätte, enger abgestimmte Finanz- und Haushaltspolitiken, um die gemeinsame Währung integrationspolitisch abzustützen - das alles sind so alte wie komplexe Probleme. Sie werden auch den Deutschen eine Menge Kompromissbereitschaft abverlangen.

Deutsche Feigheit muss aufhören

Mancher politische Akteur in Bayern und Berlin hat den Deutschen monatelang vorgegaukelt, nationale Lösungen etwa in der Flüchtlingskrise könnten ein Problem lösen. Im opportunistischen Bashing Europas gefallen sich manche besser als im mutigen offensiven Eintreten für ein reformiertes Europa, wie es Macron im Wahlkampf tat. Mit dieser deutschen Feigheit vor dem Volk muss Schluss sein, sonst wird das nichts.So wie Charles de Gaulle und Konrad Adenauer ihren Völkern einst Freundschaft verschrieben, müssen diese Völker jetzt umgekehrt ihren politischen Entscheidungsträgern, auch jenen in Deutschland, Kompromiss und unbedingten Fortschritt abverlangen, sonst geht die Geschichte so schlecht aus wie jenes Drama des Jacques Brel, das jeder kennt und keiner erleben will.