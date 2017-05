Die Geschichte des Nationalsozialismus zu vermitteln ist schwierig. Es gibt nur noch wenige Überlebende, davon sehr wenige in Deutschland. Sam Pivnik lebt in London und hilft dabei mit, die Erinnerung wach zu halten.

von Günther Neufeldt

Mehr als zwei Jahre lang hat das Landgericht Neubrandenburg sich gesträubt, das Verfahren gegen einen in Auschwitz eingesetzten SS-Sanitäter voranzutreiben. Jetzt halten Gutachter den 96-jährigen Angeklagten nicht mehr für verhandlungsfähig und der Prozess steht vor dem Aus. Die Beteiligten sind heillos zerstritten, die Richter krankgeschrieben.

Vordergründig geht es um einen 96-Jährigen im Rollstuhl: Hubert Z. war SS-Mann und Sanitäter im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Die Anklage bezieht sich auf einen Monat im Jahr 1944, in dem dort 3.681 Menschen nachweislich umgebracht wurden. Der Vorwurf: Beihilfe zum Mord in allen diesen Fällen. Dass er direkt beim Töten assistiert habe, wird Z. nicht zur Last gelegt. Aber er habe das arbeitsteilige Lagergeschehen unterstützt und damit die Massentötungen gefördert. Wegen Beteiligung an NS-Verbrechen war er bereits 1948 in Polen zu vier Jahren Haft verurteilt worden.

Hinter den späten NS-Prozessen steht der Anspruch, die Verbrechen aufzuarbeiten, solange es noch geht. Das Unrecht soll aufgeklärt und als solches benannt werden - egal, ob die Verurteilten letztendlich ihre Strafen verbüßen müssen oder wegen Haftunfähigkeit verschont bleiben. Es geht nicht zuletzt um die Opfer: Ihnen will der Rechtsstaat ein Mindestmaß an Gerechtigkeit widerfahren lassen - soweit das mehr als 70 Jahre später noch möglich ist.

Als Kinder das KZ überlebt

Die Opfer sind in diesem Verfahren durch die Brüder Walter und William Plywaski vertreten - beide über 80 und gesundheitlich angegriffen, heute wohnhaft in Boulder im US-Bundesstaat Colorado. Sie stammen aus einer Familie polnischer Juden. Als Kinder wurden sie mit ihren Eltern nach Auschwitz deportiert. Schon am Tag nach der Ankunft musste die Mutter sterben. Später auch der Vater, in einem KZ in Bayern. Die Brüder überlebten und gingen in die USA. Für weite Reisen fühlen sie sich nicht mehr fit genug. Vor Gericht lassen sie sich von den Strafrechtlern Thomas Walther und Cornelius Nestler vertreten. Am Tag, als ihre Mutter starb, hatte Hubert Z. in Auschwitz gearbeitet.

Über die Plywaskis als Nebenkläger entbrannte in der Justiz Mecklenburg-Vorpommerns ein erbitterter Streit: Das Landgericht Neubrandenburg wollte sie nicht zulassen; das Oberlandesgericht Rostock sah das anders. Doch die Richter am Landgericht weigerten sich, die Entscheidung der höheren Instanz zu befolgen. Die Konsequenz: eine Anzeige wegen Rechtsbeugung. Sogar die Staatsanwaltschaft stellte Befangenheitsanträge gegen die Richter - ein eher seltener Vorgang.

Maßloser Kleinkrieg

Seit der Anklageerhebung im Februar 2015 gab es nur vier Verhandlungstage. Dabei ging es hauptsächlich um die Verhandlungsfähigkeit des Angeklagten - keine Zeugenvernehmung, keine Beweisaufnahme. Die Nebenkläger reagierten mit Befangenheitsanträgen. Für die Entscheidung darüber nahm das Gericht sich Zeit - wieder ein Grund für Verzögerungen.

Thomas Walther, ein in NS-Prozessen erfahrener Anwalt, kann sich das Verhalten der Richter nur schwer erklären: "Der Mann ist uns zu alt, die Angelegenheit ist uns nicht wichtig genug - das scheint die Auffassung des Gerichts zu sein", vermutet er. Niemand unterstellt den Richtern irgendeine Nähe zu rechtsradikalem Gedankengut. Prozessbeobachter vermuten eher mangelnden Sinn für die historische Bedeutung des Verfahrens, verbunden mit Sturheit und Rechthaberei. Die Kammer unter dem Vorsitzenden Richter Klaus Kabisch hat sich in einen beispiellosen Kleinkrieg verstrickt - gegen Nebenkläger, Staatsanwaltschaft und Richterkollegen am Oberlandesgericht. Den Vorwurf der Rechtsbeugung nannten Kabisch und Kollegen in einem offiziellen Schreiben eine "narzisstisch dominierte Dummheit", was ihnen prompt eine Anzeige wegen Beleidigung eintrug. Mittlerweile sind alle drei Berufsrichter der Kammer ernsthaft erkrankt.

Späte Wende in der Rechtsprechung

Es ist einer der letzten NS-Prozesse; nur wenige Täter leben noch. Wer 1945 erwachsen war, ist heute mindestens 90. Etliche Helfer in den Vernichtungslagern kamen erst als Greise vor Gericht - nachdem die Justiz sie jahrzehntelang verschont hatte. Bestraft wurden früher nur die Hauptverantwortlichen. Erst als die Kriegsgeneration größtenteils verstorben war, änderte sich die Rechtsprechung: Heute gilt jeder als mitschuldig, der in einem Vernichtungslager mitarbeitete und wusste, was dort geschah.

Bislang ist das Verfahren in Neubrandenburg nicht offiziell beendet; doch das dürfte nur noch Formsache sein. Den verantwortlichen Richtern droht möglicherweise ein Nachspiel: Wenn der Vorwurf der Rechtsbeugung sich erhärten lässt, könnten sie sich auf der Anklagebank wiederfinden.