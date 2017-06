Trotz der jüngsten Anschläge in London findet in Manchester das Benefiz-Konzert für die Opfer des Anschlags von vergangener Woche statt. ZDF-Reporter Andreas Weise berichtet über Reaktionen aus Manchester.

Gerade London, vor zwei Wochen Manchester. Katy Perry, Justin Bieber, Liam Gallagher - viele Popstars kamen, um den Opfern des Anschlags zusammen mit Sängerin Ariana Grande Respekt zu zollen - und der Stadt neue Zuversicht zu geben. "Manchester, alles wird gut!", rief sie den 50.000 Menschen zu.

Unter dem Motto "One Love Manchester" hat US-Popstar Ariana Grande an die Terroropfer bei ihrem Konzert vor rund zwei Wochen in der britischen Stadt erinnert. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Musikstars sprach sie den Menschen in Manchester während des Benefizkonzerts am Sonntagabend Mut zu. Sichtlich berührt und den Tränen nahe sang sie Hits wie "Be Alright" und "Break Free". "Manchester, alles wird gut!", rief sie der Menge zu. 50.000 Menschen kamen zu der Show, die weltweit übertragen wurde.

Elf Millionen Euro gesammelt

Neben Grande hatten auch Coldplay, Pharrell Williams, Take That, Imogen Heap, Robbie Williams, Marcus Mumford, Niall Horan und Little Mix Auftritte bei der mehr als drei Stunden langen Veranstaltung. Liam Gallagher, einst Mitglied von Oasis, kam als Überraschungsgast zurück in seine Heimatstadt.

Mit dem Konzert auf dem Cricket-Spielfeld im Stadtteil Old Trafford sollte Geld für die Opfer des Anschlags vom 22. Mai gesammelt werden. Die Erlöse gehen an eine Notfallstiftung, die von der Stadt Manchester und dem britischen Roten Kreuz ins Leben gerufen wurde. Dieses teilte mit, mehr als zehn Millionen Pfund (11,39 Millionen Euro) gesammelt zu haben.

Große Emotionen

Vor Showbeginn kam Grande mit ihren Tänzern zusammen, in einer Mut machenden Geste hielten sie sich auf der Bühne an den Händen. Der Frontmann der Rockband Mumford & Sons, Marcus Mumford, präsentierte sein Lied "Timshel", dessen Zeilen Zuversicht ausdrücken sollen: "Aber du bist damit nicht allein, und du bist damit nicht allein, als Brüder werden wir zusammenstehen und wir werden deine Hand halten."

Auch Popstar Justin Bieber zeigte sich den Tränen nahe, als er über seinen Glauben und jene sprach, die bei dem Selbstmordanschlag auf Grandes Konzert getötet wurden. "(Gott) liebt euch und er ist hier für euch. Ich will diesen Moment nutzen, um die Menschen zu ehren, die genommen wurden. An die Familien, wir lieben euch so sehr. (An die Fans gerichtet) Sagt alle: Wir ehren euch, und wir lieben euch."

"Over the Rainbow"

Ein Höhepunkt des Konzerts war ein Auftritt des Chores der Parrs Wood High School, der gemeinsam mit Grande das Lied "My Everything" performte. Ein emotionales Ende fand die Veranstaltung mit Grandes Cover des Songs "Over the Rainbow". Sie weinte auf der Bühne, während die Zuschauer ihr zujubelten.

Schon vor Beginn der Veranstaltung hatten sich Fans der Angst vor Terror trotzend gezeigt. Die beiden 19-jährigen Stacie Richardson und James Bend sagten, sie wollten Grande als auch den 22 Todesopfern ihre Solidarität zeigen. "Ariana ist sehr mutig, so früh zurückzukommen", sagte Richardson.