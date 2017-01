Video Fall Fillon: Skandal in Frankreich

Staatschef François Hollande will nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidieren. In seinem Lager sorgt das für Erleichterung - aber auch für große Unsicherheit. Denn ein geeigneter Nachfolger ist noch nicht gefunden.

Frankreichs Sozialisten gehen mit Benoît Hamon in die Präsidentschaftswahl. Der Parteilinke setzte sich in einer Stichwahl gegen den früheren Premierminister Manuel Valls durch. Doch euphorisch ist bei den Sozialisten kaum jemand: Hamons Chancen, François Hollande zu beerben, sind verschwindend gering.

Ein Sieg um zu verlieren? Mit dem Parteilinken Benoîtals Kandidaten gehen Frankreichs Sozialisten in die Präsidentschaftswahl in drei Monaten. Ein Linksruck, den viele Genossen zum Ende der Amtszeit des unpopulären Staatschefs François Hollande herbeigesehnt haben. Doch große Euphorie dürfte sich bei den Sozialisten so schnell nicht breit machen: Im Rennen um den Elysée-Palast sind die Erfolgschancen der Regierungspartei verschwindend gering.

Mit Hamons Sieg bei der Vorwahl steht den Sozialisten zudem eine Zerreißprobe bevor - profitieren davon könnte Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron. Den Sonntag über war die Stimmung in den Wahllokalen gedämpft. "Wir stimmen hier ein bisschen für einen Verlierer", sagte ein Abstimmungsteilnehmer. Ein anderer räumte ein, er mache sich "keine Illusionen", was die Präsidentschaftswahl am 23. April und 7. Mai angehe.