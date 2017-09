Mitten in London rast ein Auto in eine Fußgänger-Gruppe auf der Westminster-Brücke. Danach attackiert der Angreifer vor dem Parlament einen Polizisten - es gibt fünf Tote und 40 Verletzte. Die Polizei geht von Terror aus.

In London ist in der Nacht ein Kleintransporter in eine Fußgänger-Gruppe gefahren. Ein Mensch kam dabei ums Leben, zehn Personen wurden verletzt. Anti-Terror-Ermittler haben die Untersuchungen übernommen.

In einem vollbesetzten U-Bahn-Waggon in London hat es am Morgen eine Explosion gegeben. Die Polizei stuft den Vorfall als Terrorakt ein. Es habe mehrere Verletzte gegeben. Die Detonation sei durch einen selbst gebauten Sprengsatz ausgelöst worden, teilten die Ermittler mit.

Der Vorfall ereignete sich am Vormittag an der U-Bahn-Station Parsons Green im Westen Londons. "Ich befand mich im vorletzten Wagen", sagte eine Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters. "Ich habe so etwas wie ein Zischen gehört. Ich schaute mich um und sah, wie der ganze Wagen in Flammen geriet und diese auf mich zukamen." Eine andere Augenzeugin sagte, sie sei bei der anschließenden Massenpanik verletzt worden.

U-Bahn-Verkehr teilweise eingestellt

Die Polizei riet dazu, den Bereich rund um die Metrostation zu meiden. Sie schickte eine Spezialeinheit zur Entschärfung von Bomben an den Ort des Geschehens, während die Feuerwehr mit sechs Wagen und 50 Einsatzkräften vor Ort war. Passagiere hätten nach der Explosion eines weißen Behälters Verbrennungen im Gesicht erlitten, berichtete die Zeitung Metro auf ihrer Webseite.

Auf Twitter veröffentlichte Fotos zeigen Frauen, die von Rettungskräften versorgt werden. Der Verkehr der District Line zwischen den U-Bahn-Stationen Earls Court und Wimbledon wurde eingestellt, teilten die Behörden mit. Premierministerin Theresa May lässt sich regelmäßig über den Fortgang der Ermittlungen unterrichten, hieß es aus ihrem Büro.

Hohe Terrorwarnstufe in London

In Großbritannien ist die Terrorwarnstufe hoch. Bei vier Anschlägen in diesem Jahr wurden 36 Menschen getötet. 2005 kamen 52 Menschen ums Leben, als britische Islamisten Selbstmordanschläge auf drei Londoner U-Bahnen und einen Bus verübten.