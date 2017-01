CDU und SPD legen neue Konzepte für mehr Sicherheit vor. Bundesinnenminister De Maizière will vor allem mehr Kompetenzen des Bundes bei der Gefahrenabwehr und in der Flüchtlingspolitik. SPD-Chef Gabriel will wie die Union mehr Videoüberwachung.

Im Fall Amri führen neue Spuren in die Schweiz. Nach ZDF-Informationen soll Amri mehrfach in die Schweiz gereist sein. Es wird ermittelt, ob Amri sich dort auch die Tatwaffe besorgt hat.

Der Berliner Attentäter Anis Amri hat sich nach ZDF-Informationen eine längere Zeit in der Schweiz aufgehalten - möglicherweise sogar mehrfach. Laut Sicherheitskreisen spricht nach den bisherigen Ermittlungen viel dafür, dass Amri sich die Tatwaffe in der Schweiz besorgt hat.

Um unter anderem die Frage zu klären, ob Amri sich die Tatwaffe - eine Pistole vom Typ Erma - in der Schweiz besorgt habe, werten die Ermittlungsbehörden derzeit die Kontaktdaten aus, die nach dem Anschlag von Berlin auf Amris Handy gefunden worden waren. In einigen Schweizer Städten gibt es eine rege Islamistenszene. Nach den bisherigen Ermittlungen sei es wahrscheinlich, dass er sich dort die Tatwaffe besorgt habe, sagten Ermittler dem ZDF. Die Schweizer Bundesanwaltschaft in Bern hatte bislang lediglich bestätigt, dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sei. Einzelheiten nannte sie aber nicht.

Auf dem Weg in die Schweiz verhaftet

Amri war am 30. Juli 2016 von der Bundespolizei bei einer Routinekontrolle im Busbahnhof Friedrichshafen nahe der Schweizer Grenze aufgegriffen worden. Amri, damals schon als Gefährder eingestuft, verschleierte seine Identität. Er hatte offenbar Betäubungsmittel und zwei italienische Pässe dabei. Damit wollte er bis nach Zürich reisen - angeblich zu einer Hochzeit.

Stattdessen wurde der Tunesier vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Dazu wurde er in die Justizvollzugsanstalt Ravensburg gebracht. Dort wurde er am 1. August aber wieder entlassen. Zuvor hatte die zuständige Ausländerbehörde in Kleve darauf hingewiesen, dass versucht werde, Amris Ersatzpässe aus Tunesien zu bekommen. Dies koste aber Zeit, so dass ein Antrag auf Abschiebungshaft aussichtslos sei.

Amri hatte 14 Identitäten

Amri

Die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden ist nach dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt heftig in die Kritik geraten. Die Ermittler und der Verfassungsschutz waren dem Terrorverdächtigenüber Monate hinweg deutschlandweit auf der Spur, kannten ihn unter mindestens 14 Namen - und verloren ihn dennoch aus den Augen.

Amri

Marokkanische und tunesische Behörden hatten im vergangenen Jahr das Bundeskriminalamt und auch den deutschen Auslandsgeheimdienst BND gewarnt,plane Anschläge. Trotzdem wurde er nicht weiter verfolgt. Am 19. Dezember steuerte der 24-jährige Tunesier einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche und tötete zwölf Menschen. Vier Tage später wurde er nahe Mailand bei einem Schusswechsel mit italienischen Polizisten getötet.