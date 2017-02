Fluggäste müssen sich am Mittwoch in Berlin und Hamburg wegen eines Warnstreiks des Bodenpersonals auf Wartezeiten einstellen.

Für Fluggäste wird das eine Herausforderung: Am Morgen will das Bodenpersonal in Berliner und Hamburger Flughäfen streiken. Fluggäste sollten sich auf lange Wartezeiten einstellen.

Wegen Warnstreiks des Bodenpersonals haben Reisende an den Flughäfen in Berlin, Hamburg und Stuttgart heute mit erheblichen Verzögerungen zu kämpfen. Wie Vertreter der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di der Nachrichtenagentur AFP am Morgen sagten, gab es in Berlin und Stuttgart bereits starke Einschränkungen durch die Streiks.

Ver.di-Vertreterin Katharina Wesenick sagte, der Berliner Flughafen Tegel sei wegen des Streiks "zwischen sechs und acht Uhr komplett vom Netz genommen" worden. Für den Flughafen Schönefeld gebe es entsprechende Überlegungen, Beratungen dazu liefen derzeit. Die Flughäfen waren zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Ein Sprecher von Air Berlin sagte, die Fluggesellschaft müsse rund 60 Flüge von und nach Berlin-Tegel zwischen 5 und 11 Uhr streichen.

Einschränkungen durch Streik auch in Hamburg

In Hamburg, wo der Flugverkehr wegen des dort geltenden Nachtflugverbots erst um 6 Uhr beginnt, war laut Wesenick das Personal für die Gepäckabfertigung, den Passagiertransport und die Enteisungen von Flugzeugen zum Streik aufgerufen. Erste Einschränkungen zeichneten sich bereits ab.

Am Flughafen Stuttgart wurde der Warnstreik nach Angaben von ver.di-Vertreter Andreas Schackert von den rund 300 Beschäftigten zu "100 Prozent" befolgt. Von 20 Abfertigungsschaltern seien lediglich vier mit Hilfe von Notbesetzungen geöffnet. Vor den Schaltern hätten sich lange Schlangen von Passagieren gebildet. Zu möglichen Flugausfällen konnte Schackert zunächst keine Angaben machen.

Ver.di fordert bessere Bezahlung

Die Gewerkschaft hatte das Bodenpersonal in Stuttgart mit Beginn der Frühschicht um 3.30 Uhr zu einem mehrstündigen Warnstreik aufgerufen, in Berlin für die Zeit von 5 bis 11 Uhr. Ver.di will in dem Tarifkonflikt eine bessere Bezahlung und bessere Aufstiegsmöglichkeiten für die Beschäftigten erreichen.

Bei den Berliner Tarifgesprächen über einen Vergütungstarifvertrag zeichne sich trotz mehrerer Verhandlungsrunden kein Ergebnis ab, begründete die Gewerkschaft den Ausstand an den Hauptstadt-Flughäfen. Die Beschäftigten wollten nun die Arbeitgeber dazu bewegen, "ein verhandlungsfähiges Angebot zu unterbreiten".

Ver.di fordert für die mehr als 2.000 Beschäftigten in den Bodendiensten der Berliner Flughäfen einen Euro mehr pro Stunde. Derzeit verdienten sie ungefähr elf Euro in der Stunde. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Freitag geplant. Für die Beschäftigten am Flughafen Stuttgart will die Gewerkschaft Gehaltssteigerungen von zwei Euro pro Stunde durchsetzen.