In Afghanistans Hauptstadt Kabul ist eine deutsche Entwicklungshelferin getötet worden. Die Frau kam bei einem Überfall auf ihre Unterkunft ums Leben. Zudem wurde eine finnische Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation verschleppt.

Die Bundesregierung hat nach dem Anschlag in Kabuls Diplomatenviertel einen Abschiebeflug nach Afghanistan abgesagt. Für eine Neubewertung der Sicherheitslage sieht die Regierung in Berlin allerdings keinen Grund.

Die Sicherheitslage in den afghanischen Provinzen sei "sehr unterschiedlich" und der Kampf gegen die Taliban und die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) "konzentriert sich auf einige der Provinzen", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin.

Sicherheitslage "regional unterschiedlich"

Die Bundesregierung hatte zuvor einen für den Abend geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan abgesagt. Als Begründung wurde angeführt, dass sich die Botschaftsmitarbeiter wegen des Anschlags nicht um die Ankunft des Abschiebefliegers am Kabuler Flughafen kümmern könnten. Grundsätzlich hält die Bundesregierung an der Rückführung abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan in ihre Heimat fest.

Das Auswärtige Amt erklärte, dass die Sicherheitslage am Hindukusch "volatil und regional unterschiedlich" sei. Daran habe sich nichts geändert, sagte eine Sprecherin. Im Vordergrund stehe derzeit nicht eine Neubewertung der Sicherheitslage, sondern die Aufklärung der Lage nach dem Anschlag. Bei der Selbstmordattacke im Diplomatenviertel Kabuls waren am Morgen mindestens 80 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden.

Keine Sammelabschiebungen "in den nächsten paar Tagen"

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, dass gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt die Sicherheitslage in Afghanistan mit Blick auf Abschiebungen "fortlaufend" bewertet werde. "In den nächsten paar Tagen" werde es keine Sammelabschiebungen geben. Grundsätzlich bleibe es aber "richtig, dass nach unserem Gesetz bestehende Ausreisepflichten durchgesetzt werden müssen".

Auch ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, dass sich an der Sicherheitslage am Hindukusch grundsätzlich nichts geändert habe. Auswirkungen auf die im Norden Afghanistans stationierten deutschen Soldaten gebe es nicht.