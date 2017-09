Sieben Monate nach dem Kohlenmonoxid- Tod von sechs Teenagern in einem Gartenhaus in Unterfranken hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Eigentümer erhoben. Dem 52 Jahre alten Vater von zwei der Toten werde fahrlässige Tötung in sechs Fällen vorgeworfen. Ihm drohen bis zu fünf Jahre Haft. Die Teenager im Alter von 18 und 19 Jahren hatten im Januar in der Laube gefeiert und dabei einen nicht zugelassenen Benzin-Generator verwendet, den der Beschuldigte aufgestellt hatte. Aus diesem breiteten sich geruchlose, aber giftige Kohlenmonoxidgase aus, an denen die jungen Erwachsenen starben.