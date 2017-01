Johanna Konta hat die Generalprobe für die Australian Open in Melbourne (ab Montag) gewonnen. Die Weltranglistenzehnte triumphierte im Finale des WTA- Turniers in Sydney über Agniezska Radwanska aus Polen mit 6:4, 6:2 und feierte damit ihren zweiten Titel auf der Profitour. Angelique Kerber war in ihrem Auftaktmatch gescheitert. Konta gehört nun in Melbourne zu den Mitfavoritinnen. In Sydney hatte sie auf dem Weg ins Finale die hochgehandelten Daria Gavrilova (Australien) und Daria Kasatkina (Russland) sowie die ehemalige Wimbledonfinalistin Eugenie Bouchard (Kanada) besiegt.