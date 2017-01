Seine Entschuldigung nützt ihm nichts mehr: Berlins Regierungschef Müller (SPD) will den wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstrittenen Staatssekretär Andrej Holm (Linke) entlassen. "Polarisierung schadet Berlin", teilte Müller in einer Erklärung mit. Holm habe nicht die richtigen Schlüsse gezogen.

Regierungschef Michael Müller (SPD) will den Stadtsoziologen Holm wegen falscher Angaben zu seiner Stasi-Tätigkeit in der Wendezeit entlassen. Er habe die zuständige Senatorin Katrin Lompscher (Linke) "nach reiflicher Überlegung und intensivenGesprächen mit den Koalitionspartnern" gebeten, dem Senat eine Vorlage zur Entlassung Holms zuzuleiten, erklärte Müller am Samstag in Berlin.

"Polarisierung schadet Berlin"

"Andrej Holm hat in den letzten Wochen Gelegenheit gehabt, sich und seinen Umgang mit der eigenen Biografie zu überprüfen und zu entscheiden, ob er ein hohes politisches Staatsamt ausfüllen kann", erklärte Müller. "Seine Interviews und Aussagen in dieser Frage zeigen mir, dass er zu dieser Selbstprüfung und den dazugehörigen Rückschlüssen nicht ausreichend in der Lage ist."

Ein Staatssekretär habe nicht nur fachliche Verantwortung, er führe eine Verwaltung und übernehme damit auch als hoher politischer Beamter Verantwortung für Menschen, so Müller. "Polarisierung in dieser Rolle kann nicht den gemeinsamen Zielen dieser Koalition dienen. Vielmehr schadet es der Umsetzung einer glaubwürdigen Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik des Senats."

Noch am Freitag hatte Holm mit einer ausführlichen Erklärung versucht, sein Amt zu retten: "Diese historische Schuld nehme ich auf mich und bitte insbesondere diejenigen, denen in der DDR Leid zugeführt wurde, um Verzeihung", sagte Holm. Wenn in den vergangenen Wochen durch "unsensible Wortwahl oder unangebrachte Vergleiche" der Eindruck entstanden sei, er wolle erlittenes Unrecht relativieren, wolle er klarstellen: "Das lag nicht im Entferntesten in meiner Absicht, und ich möchte mich dafür entschuldigen."

"Auf Erinnerung verlassen"

Seit Wochen diskutiert Berlin die Causa Holm. Dessen Arbeitsverhältnis mit der Humboldt-Universität (HU) ruht derzeit wegen seiner politischen Tätigkeit. Die Uni prüft arbeitsrechtliche Schritte. In seiner Stellungnahme, die laut HU am Donnerstagabend fristgemäß einging, betont der 46-Jährige, keine bewusste Falschaussage über seine Ausbildung bei der Stasi gemacht zu haben. Er habe sich beim Ausfüllen des HU-Personalbogens auf seine Erinnerung verlassen.

In dem Fragebogen hatte Holm 2005 verneint, hauptamtlicher Mitarbeiter bei der Stasi gewesen zu sein. Er habe das aber nicht wissentlich getan, erklärte der Staatssekretär von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) später. Erst als er vor wenigen Wochen seine Stasi-Akte las, sei ihm klargeworden, dass seine Stasi-Tätigkeit in der Wendezeit als hauptamtlich galt.

Holm war am 13. Dezember ernannt worden und damit bundesweit das erste bekannte Regierungsmitglied, dass hauptberuflich für das DDR-Ministerium für Staatssicherheit gearbeitet hatte. Die Universität hatte von ihm eine Stellungnahme verlangt und will in der kommenden Woche entscheiden, ob sie personalrechtliche Schritte gegen Holm einleitet. Eigentlich hatte Rot-Rot-Grün verabredet, diese Entscheidung abzuwarten und dann neu über die Personalie zu befinden.

Fehlstart für rot-rot-grünen Senat

Die Personalie bescherte dem rot-rot-grünen Senat einen Fehlstart. Die Linke hielt bis zuletzt an Holm fest. Sie hatte den Stadtsoziologen vor allem wegen seiner Forschung und Haltung zu den Themen Gentrifizierung und Wohnungspolitik berufen.

Holm schrieb in seiner Erklärung, er habe mit der Uni auch über einen Auflösungsvertrag gesprochen, um die Entscheidung über seine berufliche Zukunft komplett dem Senat zu überlassen - "um eine politische Entscheidung, die sich nicht hinter einer arbeitsrechtlichen einreihen sollte, möglich zu machen". Das sei jedoch verworfen worden, weil sich die öffentlichen Vorwürfe auch um seine arbeitsrechtliche Situation bei der HU drehten.

Holm war in der Wendezeit 1989/1990 als junger Mann bei der Stasi, wo er unter anderem eine militärische Grundausbildung absolvierte. Dass er damals eine berufliche Laufbahn bei der Stasi anstrebte, hatte Holm schon 2007 publik gemacht. "Eine begonnene Ausbildung zur Vorbereitung auf eine hauptamtliche Tätigkeit beim MfS entsprach 2005 meinem Wissensstand und Selbstbild", schrieb er in der Erklärung.