Die Nachfrage nach Kita-Plätzen steigt, auch wegen Arbeitsmarktbedingungen, die von Müttern eine schnelle Rückkehr in den Beruf erwarten. Wegen Fehlplanungen einzelner Gemeinden und unterschiedlichen Gebühren will der Bund nun mitreden und mitfinanzieren.

In Deutschland fehlen derzeit rund 300.000 Kita-Plätze und der Bedarf steigt weiter. Besonders in Großstädten ist die Betreuungssituation katastrophal, so auch in Leipzig. Viele Eltern fühlen sich von den Behörden allein gelassen.

von Katharina Sperber

Es gibt eine gute Nachricht: Die Qualität der Kitas in Deutschland steigt. Die schlechte Nachricht ist: nicht überall. Die regionalen Unterschiede sind enorm. Und sie werden sich wohl nicht so schnell ausgleichen lassen. Warum das so ist, zeigt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung.

Gemessen am Personalschlüssel in Kitas ist die Qualität in Kinderkrippen und -gärten in den vergangenen Jahren gewachsen. Statistisch gesehen, kümmerte sich 2012 eine Fachkraft in Vollzeit noch um 4,8 ganztags betreute Kinder in einer Krippe. 2016 waren es rein rechnerisch gesehen nur noch 4,3 Kinder. In Kindergärten verbesserte sich der Personalschlüssel von 9,8 auf 9,2 Kinder pro Erzieherin oder Erzieher.

Schlusslicht Sachsen

Aber: "Die Bildungschancen von Kindern hängen erheblich von ihrem Wohnort ab", stellt Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung, fest. In einigen Kreisen Brandenburgs kämen knapp dreimal so viele Krippenkinder auf eine Fachkraft wie in bestimmten Kreisen Baden-Württembergs. Selbst innerhalb der meisten Länder seien die Unterschiede groß. Laut Studie betreut in Bayern beispielsweise eine Erzieherin im Durchschnitt 3,7 Krippenkinder - im Landkreis Rosenheim aber sind es nur 2,7 Mädchen und Jungen, im Landkreis Hof dagegen fünf Kinder.

Bundesweit am besten schneidet der Landkreis Calw in Baden-Württemberg ab: Hier kommen auf eine Krippenerzieherin rechnerisch nur 2,5 Kinder. Im sächsischen Leipzig dagegen müssen sich 6,8 Kinder die Aufmerksamkeit einer Erzieherin teilen. Damit trägt Sachsen die rote Laterne im Bundesvergleich. Allerdings ist in Sachsen die qualitative Versorgung in Krippen und Kindergärten überall gleich schlecht. Anders als in Bayern, wo die regionalen Unterschiede bundesweit am größten sind.