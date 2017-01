Video 5 Jahre nach Attentat in Norwegen

Der Amokläufer von München war ein Einzeltäter ohne terroristischen Hintergrund. In seinem Zimmer wurde Material gefunden über Amokläufe. Der Norweger Breivik war möglicherweise ein Vorbild.

Der norwegische Rechtsterrorist Breivik hat mit Erfolg gegen seine Haftbedingungen geklagt. Ein Gericht in Oslo entschied, dass die Einzelhaft gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoße.

Vor fünf Jahren tötete Anders Breivik 77 Menschen. Er zündet eine Bombe in Oslo, er erschießt 69 Teilnehmer eines Sommerlagers. Doch es gibt Menschen, die den Massenmörder wie ein Idol verehren.

Anders Breivik am März 2016 vor Gericht: Die Bezirksrichter urteilten später, die Behörden hätten Breiviks psychischer Gesundheit nicht genügend Aufmerksamkeit beigemessen. Nun geht die Angelegenheit vor ein Berufungsgericht.

von Hermann Bernd

Von heute an wird der norwegische Massenmörder Anders Breivik wieder vor Gericht stehen, in einem Berufungsprozess geht es wieder um seine Haftbedingungen. Und wieder ist Breivik im Zentrum der Aufmerksamkeit - für viele Norweger unerträglich.

Hermann Bernd ist ZDF-Korrespondent für Skandinavien

Quelle: ZDF, Rico Rossival

Fünfeinhalb Jahre ist es jetzt schon her - und doch heilt die Zeit nicht alle Wunden, wie es immer heißt.Das sagt Rebekka Borsch, eine gebürtige Deutsche, die seit 10 Jahren in Norwegen lebt und dort inzwischen als Politikerin in der liberalen "Venstrepartei" aktiv ist.

Der Terror des Anders Behring Breivik holte die Menschen hier aus allen Illusionen, sagt sie und es sei nach wie vor das dunkelste Kapitel in der Geschichte des Landes. Vieles sei immer noch nicht aufgearbeitet. Zwar habe man nach den vielen Fehlern im Zusammenhang mit dem Anschlag Reformen bei Geheimdienst und Polizei versprochen.

Tatsächlich gebe es auch mehr Personal, bessere Dienstpläne, mehr Hubschrauber und Boote - aber ein Gefühl der Unsicherheit sei geblieben, auch weil Breivik nach seiner Verurteilung einfach keine Ruhe gebe.

Menschrechte auch für gefährliche Verbrecher

Was Rebekka Borsch meint: Anders Behring Breivik hatte im April 2016 in einem Rechtsstreit mit der norwegischen Regierung gesiegt. Das Gericht gab einer Klage des wegen 77-facher Tötung verurteilten Extremisten gegen seine harten Haftbedingungen statt. Breiviks langjährige Einzelinhaftierung sei "unmenschlich" und verstoße gegen die Europäische Menschenrechts- Konvention. Auch gefährliche Verbrecher hätten Menschenrechte. Der Staat müsse nun auch Breiviks Prozesskosten in Höhe von fast 36.000 Euro übernehmen.

Das Urteil habe viele Norweger sehr aufgeregt, sagt Rebekka Borsch, vor allem natürlich jene, die den Terror des 22. Juli 2011 überlebt haben und natürlich auch die Angehörigen der 77 Opfer.