Nicht nur in der Türkei macht Präsident Erdogan Kritikern das Leben schwer. Auch Kurden in Deutschland berichten von Schikane durch türkische Behörden.

In der Türkei geht es in die Endphase des Wahlkampfs um das Präsidialsystem von Erdogan. Die Wählerstimmen zeigen sich gespalten. Dabei ist vielen Wählern offenbar nicht bewusst, was genau hinter den Verfassungsänderungen steckt.

Betül Celep in Istanbul neben einer Tafel, auf die Passanten geschrieben haben, was sie sich vom Leben erwarten.

von Julia Amberger

Bis vor kurzem hat Betül Celep noch im Städtebauamt von Istanbul gearbeitet, bevor sie, wie so viele derzeit in der Türkei, aus dem Staatsdienst entlassen wurde. Seitdem protestiert die 32-Jährige gegen ihre Entlassung - und die geplante Verfassungsänderung.

Eine Straßenkreuzung in Kadiköy, in einer Fußgängerzone mitten in Istanbul. Der Asphalt ist zugeklebt mit Plakaten. "Ausnahmezustand: Du bist nicht mehr sicher" steht darauf geschrieben. Und: "Die Regierung nimmt euch euer Leben". An die 20 Menschen drängeln sich um die Plakate. In der Mitte steht Betül Celep und erklärt: "Ich will meinen Job zurück, im Namen all der Frauen, die während des Ausnahmezustands gefeuert wurden."

Politische Hexenjagd

Celep ist 32 Jahre alt, aber mit ihrem lila Haarband und ihrer bedruckten Weste wirkt sie viel jünger. Bis Anfang Januar arbeitete sie noch im Städtebauamt von Istanbul. Dann wurde sie entlassen. Was eigentlich gegen sie vorliegt, weiß sie nicht, sie kann nur raten: Weil sie Gewerkschafterin ist.

Sie ist eine von rund 130.000 Beamten, die per Notstandsdekret gefeuert wurden. Dieses Dekret hat Erdogan nach dem Putschversuch erlassen, um die Behörden von Gülen-Anhängern zu säubern. Doch längst ist daraus eine politische Hexenjagd gegen Kritiker geworden.

Chef spielt Mitarbeiter aus

Seit dem Putschversuch... ...wurden per Notstandsdekret mehr als 128.000 Staatsbedienstete entlassen oder suspendiert. 12.000 wurden wieder eingesetzt. Mehr als 47.000 wurden festgenommen. Neben den Ministerien, Militär, Polizei, und Justiz sind auch Schulen und Universitäten betroffen. Kritiker beklagen ein Klima der Angst, in dem Kritik kaum noch möglich sei. (Quelle: AFP)

Am Sonntag stimmt die Türkei über eine neue Verfassung ab - und Celep will verhindern, dass aus der Türkei ein Präsidialstaat wird. Deshalb tourt sie jetzt durch Istanbulund wirbt für das Nein - auch wenn sie glaubt, dass Erdogan den Druck auf seine Gegner und die Entlassenen erhöht, wenn das Nein gewinnt. "Ich will die politische Situation in der Türkei ändern", sagt sie. Und hat bereits vorgesorgt: Sie arbeitet an einer Plattform, auf der sie die Opfer der Entlassungswellen zusammenbringen will - damit sie gemeinsam für ihre Recht kämpfen.

Celep beschreibt, die das in ihrer Abteilung ablief: Nach dem Putsch im Juli 2016 wird ihr Chef ersetzt. Der Neue interessiert sich vor allem für die politischen Ansichten seiner Mitarbeiter. "In Konferenzen wollte er von uns wissen, was wir über das politische Vorgehen Erdogans denken", sagt Celep. "Unter vier Augen forderte er uns auf, Kollegen zu verraten. Oder wir würden selbst gefeuert."

Am Jahresende sind neun von insgesamt 40 Mitarbeitern entlassen. Der Druck in der Abteilung wächst - und die Namensliste der Beamten, denen die Regierung Beihilfe zum Umsturz vorwirft, wird von Monat zu Monat länger.

Entschluss zum Protest

Am 6. Januar, abends in der Bar, checkt Celep wieder einmal online diese Liste. Diesmal steht dort auch ihr Name. In ihrer Wut beginnt sie schließlich, zu protestieren. Alleine. Von 11 bis 19 Uhr. Jeden Tag aufs Neue.

Betül Celep ist eine Ausnahme. Fast alle Betroffenen schweigen. Aus Angst vor Haft - mehr als ein Drittel der Entlassenen sitzen im Gefängnis. Und aus Angst vor der Zukunft: Von heute auf morgen verlieren sie ihren Job. Können ihre Familie nicht mehr ernähren. Die Nachbarn sprechen nicht mehr mit ihnen. Nach drei Monaten sind sie raus aus der Krankenkasse. Viele Menschen, vor allem die mit Familie, sind gefangen in ihren Sorgen. Eine Anstellung zu finden, ist schwierig, weil niemand mehr mit ihnen etwas zu tun haben will. Sie sind ausgeschlossen - aus dem beruflichen und dem gesellschaftlichen Leben.

Betül Celep macht sich nichts draus. Sie gehört zur Generation derjenigen, die sich zunehmend vom autoritären Regierungsstil Erdogans entfremdet haben. Sie ist nur für sich selbst verantwortlich - und etwas Geld hat sie beiseite: "Ich studiere Gender Studies und habe für drei Monate gespart, um meine Abschlussarbeit zu schreiben", sagt sie. "Mit diesem Geld protestiere ich eben jetzt."