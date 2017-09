Etwa ein Drittel der Institute hat die Gebühren für Girokonten, Überweisungen, Kreditkarten und Abhebungen bereits erhöht oder plant dies bis Ende des Jahres. Kunden sollten künftig also noch stärker auf die Gebührentabellen achten und im Zweifelsfall die Bank wechseln.

Banken lassen sich ihre Dienste künftig extra bezahlen. Einige Sparkassen und Volksbanken verlangen von einem Teil ihrer Kunden Gebühren, wenn sie an eigenen Automaten Geld abheben. Können Verbraucher die Kosten umgehen?

Hohe Gebühren beim Giro-Konto bringen Kunden dazu, die Bank zu wechseln. Doch das ist mit enormem Aufwand verbunden. Am Sonntag tritt eine EU-Richtlinie in Kraft, die einen Bankwechsel vereinfacht.

Darf eine Bank Extra-Gebühren für bestimmte Dienstleistungen verlangen? Etwa fünf Euro für eine Mitteilung per Brief? Natürlich, sagt die Sparkasse Freiburg. Das sieht ein Verbraucherschutzverein überhaupt nicht so und klagt. Darum geht's.

Konkret verhandelt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe über verschiedene Geschäftsklauseln der Sparkasse Freiburg/Nördlicher Breisgau. Es geht etwa um eine Gebühr von fünf Euro für eine Benachrichtigung per Brief, dass Lastschriften, Abbuchungs- oder Überweisungsaufträge mangels Kontodeckung nicht durchgeführt werden konnten. Auch eine frühere Gebühr von monatlich sieben Euro für ein Pfändungsschutzkonto steht zur Verhandlung. Für die Aussetzung und Löschung eines Dauerauftrages hatte die Bank bis vor gut vier Jahren zwei Euro verlangt.

Geklagt hat die Schutzgemeinschaft für Bankkunden. Die Verbraucherschützer meinen, die Klauseln seien unzulässig. Landgericht und Oberlandesgericht (OLG) Freiburg gaben den Verbraucherschützern weitgehend recht, insbesondere auch bezüglich der hohen Gebühren bei unzureichender Kontodeckung. Darum geht's: