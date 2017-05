Big Brother Awards 2017 Negativpreis für Bundeswehr und Bitkom

BildCyber-Logo der Bundeswehr (Quelle: dpa) VideoStartschuss für die Cyber-Armee Die Bundeswehr rüstet sich für das Schlachtfeld der Zukunft: Die IT-Soldaten sollen künftig die Truppe und Deutschland gegen Hacker-Angriffe verteidigen. (05.04.2017) VideoDitib: Spionageverdacht Der türkisch-islamische Moscheeverband DITIB steht im Verdacht, Anhänger der Gülen-Bewegung ausspioniert zu haben. Jetzt ließ die Bundesanwaltschaft Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durchsuchen. (15.02.2017) VideoSpion im Wohnzimmer Jeder zweite Fernseher in Deutschland hat inzwischen Internetanschluss. Aber welche Daten sammeln smarte Fernseher über die Nutzer? (27.03.2017) Bild Cyber-Logo der Bundeswehr Video Startschuss für die Cyber-Armee Video Ditib: Spionageverdacht Video Spion im Wohnzimmer

von Alfred Krüger Datenschutz auf dem Prüfstand: In Bielefeld wurden am Freitagabend die Big Brother Awards 2017 verliehen, ein Negativpreis für Datensünder. Unter den Preisträgern: die Bundeswehr, die türkisch-islamische Union Ditib und der IT-Branchenverband Bitkom. Laptop und Maus statt Panzer und Gewehr: Die Bundeswehr rüstet auf. Neben Heer, Luftwaffe und Marine wird mit dem "Kommando Cyber- und Informationsraum" eine neue Waffengattung aufgebaut. Sie soll die Bundeswehr fit machen für den Krieg im Internet. Um Cybergefahren abzuwehren sollen auch "präventive Cyberschläge" erlaubt sein. Laptop und Maus statt Panzer und Gewehr: Die Bundeswehr rüstet auf. Neben Heer, Luftwaffe und Marine wird mit dem "Kommando Cyber- und Informationsraum" eine neue Waffengattung aufgebaut. Sie soll die Bundeswehr fit machen für den Krieg im Internet. Um Cybergefahren abzuwehren sollen auch "präventive Cyberschläge" erlaubt sein. Eine gefährliche Entwicklung, meint Rolf Gössner, Bürgerrechtsaktivist und Mitglied der Jury, die am Freitagabend in Bielefeld die Eine gefährliche Entwicklung, meint Rolf Gössner, Bürgerrechtsaktivist und Mitglied der Jury, die am Freitagabend in Bielefeld die Big Brother Awards 2017 an Datensünder aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung verlieh. Ein Cyberangriff auf wichtige Infrastrukturen eines Landes treffe vor allem die Zivilbevölkerung und könne "blitzartig in einen echten Krieg mit Raketen, Bomben und Granaten eskalieren", warnte Gössner. Der Big Brother Award in der Kategorie Behörden ging deshalb an die Bundeswehr und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen für die digitale Aufrüstung der Streitkräfte. "Wir verleihen den Preis auch gerne auf Bewährung", so Gössner in seiner Laudatio. Von der Leyen könne den Preis zurückgeben, wenn sie auf offensive Cyberwaffen verzichte. Der Big Brother Award in der Kategorie Behörden ging deshalb an die Bundeswehr und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen für die digitale Aufrüstung der Streitkräfte. "Wir verleihen den Preis auch gerne auf Bewährung", so Gössner in seiner Laudatio. Von der Leyen könne den Preis zurückgeben, wenn sie auf offensive Cyberwaffen verzichte.

Big Brother Awards... ... haben mittlerweile eine lange Tradition. Seit dem Jahr 2000 vergibt der Bielefelder Verein "Digitalcourage" (vormals "Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs" (FoeBuD)) den Negativpreis an Datensünder in Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Er soll die missbräuchliche Verwendung von Technik und Informationen aufzeigen und den Schutz von Daten und Privatsphäre fördern. Die Preisträger werden von einer Jury ermittelt. In diesem Jahr besteht die Big-Brother-Jury aus Vertretern der Organisationen Digitalcourage, Deutsche Vereinigung für Datenschutz, Internationale Liga für Menschenrechte, Chaos Computer Club sowie der Europäischen Akademie der Arbeit der Universität Frankfurt. (Alfred Krüger)

Imame spähen Moscheebesucher aus Zu den Preisträgern, denen der Bielefelder Negativpreis verliehen wurde, gehört auch die türkisch-islamische Union Zu den Preisträgern, denen der Bielefelder Negativpreis verliehen wurde, gehört auch die türkisch-islamische Union Ditib . Ende 2016 wurde bekannt, dass Ditib-Imame in deutschen Moscheen Anhänger der Gülen-Bewegung ausspioniert haben sollen. Die türkische Regierung wirft der Gülen-Bewegung vor, für den Militärputsch im Juli 2016 verantwortlich zu sein. "Mit der Spionage durch Ditib-Imame sind elementare Grund- und Menschenrechte in Deutschland missbraucht worden, um dem Wunsch einer Regierungsbehörde in der Türkei nachzukommen", erklärte Datenschützer Thilo Weichert bei der Preisverleihung. Menschen seien ausgespäht und bei türkischen Behörden denunziert worden. "Dafür gebührt der Ditib der Big Brother Award des Jahres 2017 in der Kategorie Politik", sagte Weichert. "Mit der Spionage durch Ditib-Imame sind elementare Grund- und Menschenrechte in Deutschland missbraucht worden, um dem Wunsch einer Regierungsbehörde in der Türkei nachzukommen", erklärte Datenschützer Thilo Weichert bei der Preisverleihung. Menschen seien ausgespäht und bei türkischen Behörden denunziert worden. "Dafür gebührt der Ditib der Big Brother Award des Jahres 2017 in der Kategorie Politik", sagte Weichert. Lobbyarbeit gegen Datenschutz Der IT-Verband Der IT-Verband Bitkom bekam den Preis in der Kategorie Wirtschaft verliehen. "Freie Bahn für Big Business mit Big Data", so laute das datenschutzfeindliche Motto des Berliner Lobbyverbands, sagte Jury-Mitglied Rena Tangens, und ging mit dem Verband hart ins Gericht. Bitkom versuche, mit "penetranter Lobbyarbeit" und einem "unkritischen Promoten von Big Data" den Datenschutz in Deutschland auszuhebeln, so Tangens. Kundendaten sind für den Handel ein wichtiges Gut. Ihre Analyse sorgt dafür, dass die Verbraucher mit personalisierter Werbung eingedeckt werden. Der Handel benutzt solche Daten zunehmend aber auch für die Preisgestaltung. Kunden, die per iPhone shoppen, zahlen unter Umständen mehr als Verbraucher, die mit einem Billigsmartphone unterwegs sind. Kundendaten sind für den Handel ein wichtiges Gut. Ihre Analyse sorgt dafür, dass die Verbraucher mit personalisierter Werbung eingedeckt werden. Der Handel benutzt solche Daten zunehmend aber auch für die Preisgestaltung. Kunden, die per iPhone shoppen, zahlen unter Umständen mehr als Verbraucher, die mit einem Billigsmartphone unterwegs sind.

Die Preisträger im Überblick Kategorie Behörden: Bundeswehr und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen



Bundeswehr und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen Kategorie Politik: Türkisch-islamische Union Ditib



Türkisch-islamische Union Ditib Kategorie Wirtschaft: IT-Branchenverband Bitkom



IT-Branchenverband Bitkom Kategorie Verbraucherschutz: Prudsys AG



Prudsys AG Kategorie Arbeit: PLT Planung für Logistik & Transport GmbH



PLT Planung für Logistik & Transport GmbH Kategorie Bildung: TU München und Ludwig-Maximilians-Universität München

(Alfred Küger)

Verschiedene Preise für das gleiche Produkt Die Die Prudsys AG habe sich auf solche Preisdifferenzierungen spezialisiert, begründete der Laudator und Künstler Padeluun vom Verein Digitalcourage den Verbraucherschutz-Big-Brother-Award für die Chemnitzer Firma. Deren Software "lege einen Preis fest, je nach dem, was sie über den jeweiligen Kunden herausfinden kann". Die Folge seien personalisierte Warenpreise, so Padeluun. Preistransparenz sehe anders aus. Weitere Links zum Thema Islamverband Ditib: Spionage für Ankara? ARTIKEL

Neue Bundeswehr-Einheit Cyber-Armee: Bartels fordert Bundestagsmandat ARTIKEL

ZDFzoom Im Daten-Dschungel: Freiheit oder Sklaverei? ARTIKEL Die Berliner Die Berliner PLT GmbH hat ein Ortungsgerät entwickelt, das Arbeitnehmer im Außendienst lückenlos überwacht. Eine solche Totalkontrolle sei menschenunwürdig und rechtlich zudem nicht erlaubt, erklärte der Frankfurter Arbeitsrechtler Peter Wedde bei der Preisvergabe. Die PLT GmbH sei deshalb ein würdiger Preisträger für den Big Brother in der Kategorie Arbeit. Daten von Studenten in Gefahr Würdige Preisträger fand die Bielefelder Jury last but not least auch in München. Der Big Brother Award für Bildung ging an die Technische Universität und an die Münchener Ludwig-Maximilians-Uni. Beide Unis kooperieren mit dem US-amerikanischen Online-Kursanbieter Würdige Preisträger fand die Bielefelder Jury last but not least auch in München. Der Big Brother Award für Bildung ging an die Technische Universität und an die Münchener Ludwig-Maximilians-Uni. Beide Unis kooperieren mit dem US-amerikanischen Online-Kursanbieter Coursera und stellen dort Vorlesungen ein, erklärte Laudator Frank Rosengart vom Chaos Computer Club. Studierende können mit den Kursen Leistungspunkte fürs Studium erwerben, so Rosengart weiter. Dabei behalte sich Coursera das Recht vor, die Daten der Studenten für eigene Zwecke zu nutzen. Wer welchen Kurs mit welchem Erfolg belege, das seien wertvolle Informationen, die das US-Unternehmen Rosengart zufolge etwa an Personalagenturen und Headhunter verkaufen könne. Studierende können mit den Kursen Leistungspunkte fürs Studium erwerben, so Rosengart weiter. Dabei behalte sich Coursera das Recht vor, die Daten der Studenten für eigene Zwecke zu nutzen. Wer welchen Kurs mit welchem Erfolg belege, das seien wertvolle Informationen, die das US-Unternehmen Rosengart zufolge etwa an Personalagenturen und Headhunter verkaufen könne.

05.05.2017