Seit dem Brexit-Votum hat das Pfund an Wert verloren, die Inflation steigt. Ungewissheit über die Zeit nach dem EU-Austritt zeigt in Großbritannien erste Folgen.

"Im Grundsatz läuft die deutsche Wirtschaft gut. Wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit. Trotz Brexit […] war das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr relativ hoch", so Prof. Clemens Fuest, Präsident des ifo - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung.

Haushaltsüberschuss im dritten Jahr in Folge: Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung nahmen 2016 zusammen 19,2 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 1,9 Prozent zu.

Export, Import, Jobs - Deutschlands Wirtschaft boomt. Das Wachstum um 1,9 Prozent im vergangenen Jahr ist verblüffend und im internationalen Umfeld vergleichbarer Länder eine Leistung. Der Zuwachs fiel noch einmal stärker aus als in den beiden Vorjahren, und die waren schon nicht von Pappe. Beigetragen haben alle Bereiche des Wirtschaftslebens.

Nun gut, an asiatischen Tigern soll man sich nicht messen – Raten zwischen sechs und neun Prozent wären auf dem Niveau der Bundesrepublik eine extrem ungesunde Steigerung. Alles über 1,2 Prozent ist durchaus beachtlich, schließlich wird die Luft nach oben dünner, das gilt in der Physik wie in der Ökonomie. Aber der Glanz des Booms hat nun noch eine Schicht Politur obendrauf bekommen.

Augen nicht vor Problemen verschließen

Darf man sich freuen? Ja, sicher. Darf man sich zurücklehnen? Lieber nicht. Der Zuwachs löst nicht das Problem, dass Infrastruktur marode und manche notwendigen Verbesserungen im öffentlichen Raum noch nicht zufriedenstellend finanziert sind. Zunächst aber: Wer hat das alles geschafft?

Der traditionell zugkräftig auf die gesamte Wirtschaft wirkende Export blieb auch 2016 mit seinem Zuwachs ein wichtiger Sektor. Etwas ungewohnter die Tatsache, dass der inländische Konsum zulegte, um tatsächlich zwei Prozent, was die privaten Verbraucher angeht. Daraus schließen Konsumforscher und Gesellschaftswissenschaftler auf eine positive Grundstimmung im Volk.

Keine Frage der Vernunft

Der Staat seinerseits gab mehr als vier Prozent über dem Niveau von 2015 aus - ob das nun eine uneingeschränkt gute Nachricht ist, muss der einzelnen Betrachtungsweise überlassen bleiben. Die Statistik misst nicht, ob vernunftinspirierte Ausgaben getätigt wurden oder verschwenderisch-sinnlose. Insofern ist ja bekannt, dass die Produktion eines Autos das Bruttoinlandsprodukt ebenso steigert wie die Verschrottung desselben.

Bei den staatlichen Ausgaben machten sich 2016 auch die Leistungen für Hunderttausende Flüchtlinge bemerkbar, etwa in Sachen Bau von Unterkünften. Die wird im wesentlichen die Ausnahme bleiben.

Schließlich wuchsen die Importe – kein Wunder, denn der steigende Konsum lässt sich traditionell nicht aus der heimischen Produktion befriedigen, was niemanden grämen darf, der sich über deutsche Exportleistungen freut. Die Handelspartner sollten verdienen, was sie können – um damit deutsche Güter im Ausland abnehmen zu können. Internationale Arbeitsteilung - nichts anderes ist das - hat der Bundesrepublik stets gutgetan. Was nicht guttut, wird man wohl demnächst in der US-Wirtschaftspolitik bestaunen dürfen.

Noch ein Rekord: mehr Jobs

Jedenfalls sorgte der Boom auch für hohe Beschäftigungsraten und förderte sie: Mit mehr als 43 Millionen Erwerbstätigen noch ein Rekord 2016. Diese Millionen steigerten noch dazu ihre Produktivität, erzeugten also in diesem Fall 1,2 Prozent mehr Güter und Dienstleistungen pro Arbeitseinheit als im Jahr zuvor. Das wiederum spülte mehr Steuergeld in die Kasse der staatlichen Körperschaften. Bund, Länder, Gemeinden und staatliche Versicherungen nahmen 19,2 Milliarden mehr ein als 2015.

Ob diese Sachwalter des Bürgerwillens den dritten Überschuss in Folge weise verwenden werden, ist offen und einer kritischen Betrachtung zugänglich – da verabschieden sich die Statistiker, denn das ist Politik.

Großer Start ins neue Jahr

Festzustellen ist, dass in vielen Bereichen qualitatives Wachstum stattgefunden hat. Digitalisierung, eine gesunde Startup-Szene wie etwa in Berlin und anderen Ballungszentren, Verbesserungen im Umweltschutz und in Sicherheitsmanagement beweisen, dass es kein Wachstum um jeden Preis geben muss, kein einfaches Mehr-vom-Gleichen, um die Daten der Wirtschaft zu beflügeln.

Auch in weitgehend gesättigten Märkten, in Deutschland etwa im Bereich von Haushaltsgeräten bis hin zu Mobiltelefonen (es gibt bekanntlich mehr Telefone als Ohren im Land), lässt sich durch Qualitätszuwächse noch der Lebensstandard erhöhen. Daher gibt es an diesen Zahlen kurz nach Neujahr nicht viel auszusetzen.