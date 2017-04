Am Samstag ist Donald Trump 100 Tage im Amt. Der US-Präsident musste lernen, dass er nicht einfach machen konnte, was er wollte. Sein Einreisestopp gegen sieben Länder scheiterte vor Gericht, seine Pläne zu einer Gesundheitsreform fielen im Kongress durch.

von Maya Dähne, New York

Donald Trump ist seit 100 Tagen im Amt - und hat mehr erreicht als alle Präsidenten seit Franklin D. Roosevelt. So sieht er es zumindest selbst. Versprochen gebrochen, sagen dagegen seine Kritiker. Trotz der republikanischen Mehrheit im Kongress habe Trump bisher kaum geliefert.

Am Wochenende wird Präsident Trump zur Abwechslung nicht auf dem Golfplatz in Florida stehen, sondern in einer Veranstaltungsarena in Pennsylvania. Wo sonst Viehauktionen und Dino-Ausstellungen stattfinden, wird er seine ersten 100 Tage im Amt feiern. Und zu feiern gibt es einiges. "In historisch einmaliger Geschwindigkeit hat der Präsident mehr Gesetze auf den Weg gebracht und mehr Dekrete unterzeichnet als jeder Präsident vor ihm im vergangenen halben Jahrhundert", heißt es auf der Webseite des Weißen Hauses

Die Liste der dort genannten Erfolge ist lang: Unter anderem habe Trump 50.000 neue Jobs geschaffen, illegale Grenzübertritte um 61 Prozent reduziert, einen neuen Verfassungsrichter installiert. "Der Präsident hält seine Versprechen, die er dem amerikanischen Volk gegeben hat."

Unbeliebt wie kein Präsident seit 1945

Das sehen seine Kritiker ganz anders. Spitze sei Trump nur auf dem Golfplatz und auf Twitter. Mehr als 900 Tweets hat er seit dem Einzug ins Weiße Haus abgesetzt. Und praktisch jedes Wochenende beim Golfen sein Handicap verbessert.

"Er ist ein Totalausfall, er hat im Kongress nichts durchbekommen. Seine Dekrete: durchgefallen. Seine Krankenversicherungsreform: durchgefallen. Ich würde ihm eine glatte sechs geben für seine ersten 100 Tage", sagt Robert Dallek, Historiker und Autor mehrerer Bücher über die US-Präsidenten Roosevelt, Truman, Kennedy, Nixon und Reagan. Die Mehrheit der Amerikaner gibt Donald Trump ähnlich schlechte Noten. Laut neuester Umfragen ist er so unbeliebt wie kein Präsident seit 1945. Seine Zustimmungsrate liegt bei 42 Prozent.

Trump tut diese Umfragen achselzuckend als "fake news" ab und beschwert sich via Twitter über das "lächerliche Modell der 100 Tage". Das Ganze sei doch nur irgendeine "künstliche Größenordnung". Im Wahlkampf hatte er das allerdings noch ganz anders gesehen. In einem "100 Tage Aktionsplan" sprach er von einem "Vertrag zwischen Donald Trump und dem amerikanischen Wähler" . Vertrag? "Ja, irgendjemand hat das wohl mal geschrieben." So genau könne er sich aber nicht mehr erinnern.

Obamacare abschaffen "komplizierter als gedacht"

Ganz oben auf der Liste seiner 28 Versprechen steht Obamacare. Die Krankenversicherung abschaffen und ersetzen - damit ist er im Kongress im ersten Anlauf spektakulär gescheitert, obwohl seine eigene Partei in beiden Häusern die Mehrheit hat. Sein Vorschlag war vielen radikalen Republikanern nicht radikal genug.

Ob er es kurz vor dem 100. Tag im Amt mit einem zweiten Anlauf schafft, Obamacare zu kippen, ist unklar. "Es konnte ja niemand ahnen, dass das Gesundheitswesen so kompliziert ist", sagte Trump Ende Februar frustriert.

Trump: "Sehe erst jetzt die Größe des Ganzen"

Ähnlich düster sieht es mit der versprochenen "historischen" Steuerreform aus. Auch hier hat Trump zwar gerade noch rechtzeitig zum 100-Tage-Datum einen Steuerreformplan präsentiert. Aber wie er die massiven Steuersenkungen für Unternehmen von 35 auf 15 Prozent finanzieren will, steht in den Sternen. Für die dringend nötigen Investitionen in die marode Infrastruktur des Landes gibt es weder einen Plan noch eine Finanzierung. Lediglich die Drohung, aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP auszutreten, hat Trump wahr gemacht.

Sein Vorgänger Barack Obama hatte in seinen ersten 100 Tagen bereits ein knapp 800 Milliarden schweres Konjunkturpaket aufgelegt, um der von der Finanzkrise gebeutelten Wirtschaft auf die Beine zu helfen. "Das hier, die USA, ist tausendmal größer als die größte Firma der Welt. Ich sehe erst jetzt die Größe des Ganzen und die Verantwortung", gab Trump in einem großen Interview mit der Nachrichtenagentur AP zu.

Dämpfer für Trumps Einwanderungspolitik

Eine krachende Niederlage handelte sich der Präsident mit seinem Einreiseverbot für Besucher aus "terrorverdächtigen" Staaten ein. Sein erstes Dekret, mit dem er die Einreise aus sieben überwiegend muslimischen Ländern stoppen wollte, wurde von Gerichten blockiert. Auch eine zweite Version des Einreisestopps lehnten die Richter als verfassungswidrig ab. Genauso wie Trumps Vorstoß, Städten wie New York, in denen viele illegale Einwanderer leben, finanzielle Mittel zu streichen.

Ein weiterer wichtiger Baustein der Einwanderungspolitik von Präsident Trump - die Mauer an der Grenze zu Mexiko - steht weiterhin nicht. Die Finanzierung ist völlig unklar. Aber: "Irgendwann später wird Mexiko in irgendeiner Form für die dringend nötige Mauer zahlen", versicherte der Präsident vergangene Woche via Twitter.

Unglückliche Personalpolitik statt "den Sumpf auszutrocknen"

Ein Blick auf Trumps Kabinett zeigt, dass er auch hier sein Versprechen, den "Sumpf auszutrocknen" und den Einfluss von Lobbyisten einzudämmen, nicht eingehalten hat. Viele Mitglieder seiner Regierung und seiner Berater sind Lobbyisten, Ex-Banker, Konzernmanager. Seine eigene Familie - Schwiegersohn Jared Kushner und Tochter Ivanka - sitzen im Weißen Haus.

In der Personalpolitik hat er offenbar keine glückliche Hand. Zwar sind inzwischen alle bis auf einen Kabinettsposten besetzt. Gleichzeitig bleiben aber hunderte Schaltstellen in Ministerien und Verwaltung vakant. Zwei prominente Trump-Mitarbeiter mussten bereits zurücktreten. Sicherheitsberater Michael Flynn hatte zu enge Kontakte zu Russland und Arbeitsminister Andrew Puzder, ehemaliger Manager einer Fast Food Kette, musste zugegeben, eine illegale Einwanderin beschäftigt zu haben.

Simpsons-Satire zu 100 Tagen Trump

"Es ist einfach fürchterlich", seufzt Marge Simpson in einem eigens zum 100-Tage-Trump-Jubiläum produzierten Clip der Zeichentrickserie "The Simpsons". "Eigentlich hätten meine Anti-Depressiva bis zum Ende seiner Amtszeit reichen sollen", aber die Schachtel ist leider schon leer. "Du musst dem Präsidenten Zeit geben", entgegnet Homer Simpson. "Er ist gerade mal 70 Jahre alt."