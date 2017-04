Am Samstag ist Donald Trump 100 Tage im Amt. Der US-Präsident musste lernen, dass er nicht einfach machen konnte, was er wollte. Sein Einreisestopp gegen sieben Länder scheiterte vor Gericht, seine Pläne zu einer Gesundheitsreform fielen im Kongress durch.

Amerika wieder groß machen - mit dem Ziel war er angetreten. Mit Dekreten versuchte Donald Trump, seine Politik im Eiltempo durchzudrücken. Die Medien erklärte er kurzerhand zu Feinden des Volkes. Seine schärfste Waffe: Twitter. Am Samstag ist Trump 100 Tage im Amt - Zeit für eine erste Bilanz.

Dieser eine Satz will einem nicht aus dem Kopf gehen. Er hat sich eingebrannt. Trump hat ihn zig Mal gesagt. Er wurde zum Markenzeichen seines politischen Aufstiegs: "America first." Für deutsche Ohren klingt er noch martialischer, noch nationalistischer. Fast ein wenig wie Amerika über alles. Donald Trump hätte damit wohl keine Probleme. Er will kein Weltenlenker sein, sondern ein Feldherr für sein Land in einer unsicheren Welt.

Ulf Röller, Leiter ZDF-Studio Washington

Quelle: ZDF

Trump wütete zu Beginn seiner Präsidentschaft wie ein wildes Tier. Seine Waffe - 140 Zeichen scharf. Wann immer er sich über Kritik ärgerte, schlug er mit einem Tweet, einer Kurznachricht zurück. Er erklärte den Medien den Krieg, weil sie seine Wahrheiten als Lüge entlarvten. Er behauptete, dass mehr Menschen seine Amtseinführung besucht hätten als die von Obama. Es stimmte nicht, wie die Fotos von der Menge bewiesen, aber er blieb dabei.

In Trumps Welt herrschen alternative Fakten. "Fake news", schreit er in den dampfenden Saal voller Anhänger. Trump ist der Anführer eines weltweiten Populismus. Eine Rolle, die er zelebriert, wenn er die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Penn lobt.

Regieren als Inszenierung

Trump agierte zu Beginn im Weißen Haus wie im Rausch. Er inszenierte das Regieren als Action-Streifen. Keiner seiner Vorgänger unterschrieb so viele Präsidentendekrete: fast dreißig. Regierungshandeln vor laufenden Kameras. Weniger Finanzkontrolle für die Wallstreet, weniger Umweltschutz, mehr Grenzpolizei, das waren seine Ziele. Trump wollte Amerika abschotten, um es wieder groß zu machen. Sein Einreisestopp für sieben Länder wie Irak und Iran sorgte für Chaos und scheiterte dann vor Gericht. Der von ihm oft verhöhnte Rechtsstaat erteilte ihm ein Lektion.

Selten war der Neue im Weißen Haus so unbeliebt bei der Nation. Aber die Verachtung und seine Niederlage schweißten den Präsidenten und seine Anhänger nur noch enger zusammen. Sie gegen den Rest der Welt. Trump ist wie der Anführer einer Sekte. In seinem Reich eilt der Präsident von Triumph zu Triumph. Er lässt sich für niedrige Arbeitslosenzahlen feiern. Unter Obama zweifelte er die Verlässlichkeit dieser Zahlen noch an und sprach vom Untergang der US-Wirtschaft. Jetzt sind es seine und damit sind sie gut. So einfach ist das.

Trump in den ersten 100 Tagen vor allem Ankündiger

Aber außerhalb des Präsidenten-Reichs herrschte oft Chaos. Obamas Gesundheitsreform wollten der Präsident und die Republikaner abschaffen und durch etwas viel "Großartigeres" ersetzen. Es sollte der Auftakt für die konservative Revolution sein. Aber am Ende scheiterten die Republikaner an eigenen Widersprüchen, konnten sich nicht auf einen Vorschlag einigen.

Präsident Trump, der sich zum ultimativen Dealmaker erklärte, wirkte wie ein Kaiser, der keine Kleider anhatte. Nun verspricht er die größte Steuerreform in der Geschichte des Landes. Alle sollen mehr Geld bekommen. Die Finanzierung steht aber noch nicht. Präsident Trump blieb in den ersten 100 Tagen vor allem ein Ankündiger, der nicht lieferte.

Im Wahlkampf hatte er noch erklärt, er sei der einzige, der den Sumpf aus Einzelinteressen und Lobbyisten in Washington trocken legen könnte. Und nun hat er ein Kabinett von ehemaligen Wallstreet-Bankern und Milliardären zusammengestellt. Das große Geld sitzt an Trumps Kabinettstisch. Wer den Sumpf trocken legen will, darf nicht die Frösche fragen, heißt es. Trump hat sich die Frösche ins Weiße Haus geholt.

Vom System leiser gestellt

In der Außenpolitik ließ er die Muskeln spielen. In Syrien schickte er Raketen, nachdem dort Giftgas eingesetzt wurde. Dafür gab es Lob von Amerikas Falken, die den Vorgänger Obama militärisch für zu unentschlossen hielten. Doch Raketen sind noch keine Strategie. Die hat Präsident Trump bisher nicht entwickelt. Im Gegenteil: Mister "America First" muss erkennen, dass er nicht der Oberbefehlshaber der Welt ist. Mexiko konnte er nicht erpressen, für die Mauer zu zahlen. Sein Mauerbau blieb ein Luftschloss.

China war im Wahlkampf noch der große Wirtschafts-Gegner. Nun braucht er das Land in der Nordkorea-Krise. Statt Handelskrieg gab es Schokoladentorte für den chinesischen Regierungschef bei seinem Besuch im Washington.

100 Tage Präsident Donald Trump. Er war nach Washington gekommen, um aufzuräumen. Doch er scheiterte oft an den vielen Machtinteressen in der Hauptstadt. Der Lautsprecher der Nation wurde vom System leiser gestellt. Fortsetzung folgt. Noch 1361 Tage.