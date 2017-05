Von Alexander Poel

BMW-Chef Krüger bekräftigt auf der Hauptversammlung in München, dass sich das Unternehmen beim Diesel-Motor an alle gesetzlichen Vorgaben halte. Er spricht sich klar gegen Fahrverbote aus. Mit Blick auf die Brexit-Verhandlungen warnt BMW vor neuen Handelshürden.

Wenn sich der Vorstandschef eines Unternehmens zum Anwalt von "Pendlern, Eltern und vielen anderen" aufschwingt, dann wohl nicht ohne Hintergedanken. "Bestrafen wir nicht hunderttausende Besitzer älterer Dieselfahrzeuge durch pauschale Fahrverbote", appelliert BMW-Chef Harald Krüger an die Politik. Zwei Kennzahlen dürften ihn dabei umtreiben: 64 Prozent aller verkauften BMW-Modelle in Deutschland fahren mit Diesel-Kraftstoff, nur 34 Prozent sind Benziner.

Fahrverbote werden zur Bedrohung

ZDF-Reporter Alexander Poel



"Lange Zeit war die Debatte um Fahrverbote in Innenstädten eher akademischer Natur", erklärt der Automobilexperte Stefan Bratzel. "Jetzt wird sie zur Bedrohung für die Hersteller." Eine Forsa-Umfrage von Ende April gibt ihm auf den ersten Blick Recht: Danach würde sich jeder dritte Dieselfahrer beim nächsten Autokauf für einen Benziner entscheiden. Wirklich besorgt ist man bei BMW darüber nicht. Und auch das mag wieder an einer Kennzahl liegen: Betrachtet man den weltweiten Diesel-Anteil aller verkauften BMW-Modelle, so liegt der bei lediglich 34 Prozent.Problematischer wird es für die Autohersteller bei der Einhaltung der CO2-Ziele. Hier gibt es klare Vorgaben der EU bis 2020. "Wenn der Diesel ausfällt, muss BMW mit seinen Benzinern mehr CO2 einsparen", stellt Stefan Bratzel fest. BMW-Chef Krüger verweist lieber auf die Fortschrittlichkeit der hauseigenen Technologie: "Unsere modernen Diesel erfüllen die Euro-6-Norm", sagt er. Zu den Zweifeln an der "Sauberkeit" dieser Norm äußert er sich nicht. Stattdessen prophezeit er in Richtung Politik: "Wer den Diesel verbannt, bekommt mehr CO2!"

Mehreren Aktionärsvertretern reicht die zur Schau getragene Zuversicht in Sachen Diesel nicht aus: "Ich bitte Sie, das Risiko klar einzugrenzen, das da in den Büchern schlummert", fordert etwa Hans-Martin Buhlmann von der "Vereinigung Institutionelle Privatanleger" (VIP).

Unwägbarkeiten: Trump und Brexit

Alles in allem aber ist man mit der Performance des Unternehmens durchaus zufrieden. Einzig die Dividende, das wird an der ein oder anderen Stelle deutlich, hätte aus Sicht der Aktionäre noch höher ausfallen können. Das mag man im Vorstand mit gemischten Gefühlen aufnehmen, denn hier sieht man sich als Dividenden-Weltmeister: 3,50 Euro pro Stammaktie. "Die höchste Dividende, die Ihr Unternehmen je gezahlt hat", sagt Krüger und verkündet fast schon beiläufig neue Bestwerte bei Absatz, Konzernumsatz und Ergebnis vor Steuern. In München ist man das gewohnt.

Und doch gibt es - neben dem Thema Diesel - politische Unwägbarkeiten, die auch hier für Nachdenklichkeit sorgen. Da ist zum einen der amerikanische Präsident Donald Trump, der deutschen Autoherstellern unverhohlen mit Importzöllen droht. Zum anderen könnte der Freihandel auch durch den Brexit in Gefahr geraten. Für die BMW-Group ist Großbritannien der viertgrößte Markt weltweit, außerdem Produktionsstandort für die Marken Mini und Rolls Royce. 8.000 Mitarbeiter an vier Standorten. 20.000 Arbeitsplätze, zählt man Lieferanten und das Händlernetz dazu.

Erstmal "business as usual"

"Es darf nicht passieren, dass Großbritannien zu einem Drittstaat wird", fordert Krüger mit Blick auf die beginnenden Brexit-Verhandlungen. "Das bedeutet: Keine neuen Handelshürden und: freier Zugang für Fachkräfte."

BMW bereitet sich auf viele Szenarien vor - auch darauf, die Mini-Produktion aus Großbritannien abzuziehen. Dies sei allerdings keine Frage von Zöllen alleine, heißt es aus München. Bis die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU abgeschlossen seien, wolle man nach dem Motto "business as usual" verfahren.

Weit erfreulicher fällt für BMW der Blick auf die künftige Modellpallette aus. Ein neues Luxus-Coupé soll ab dem kommenden Jahr noch mehr solvente Käufer in die Autohäuser locken. Dazu haben die bayerischen Ingenieure die so genannte 8er-Reihe wiederbelebt - bekannt geworden durch das Modell 850 in den 90er Jahren.

Fahren oder fahren lassen

Bis 2021 soll der iNEXT im niederbayerischen Dingolfing vom Band rollen - voll elektrisch und in der Lage, autonom zu fahren. Zur Verwirklichung dieser Technologie hatte BMW bereits 2015 zusammen mit anderen Herstellern den Kartendienst HERE übernommen. Im vergangenen Jahr dann folgte die Zusammenarbeit mit Intel und dem Sensorik-Spezialisten Mobileye. Das erklärte Ziel: das elektrische und autonome Fahrzeug aus einer Hand - sozusagen als Antwort auf all das, was das Silicon Valley an Ideen für die automobile Zukunft bereithält.

"Künftig können Sie während der Fahrt entspannen", prophezeit Krüger. "Oder Sie erledigen unterwegs Dinge, die nichts mit dem Autofahren zu tun haben."

Zu diesem Punkt gab es dann doch nochmal die Rückfrage eines irritierten Aktionärs: Wie sich denn das "Entspannen" und das "Nichtstun" mit dem Jahrzehnte alten Slogan "Freude am Fahren“ vertrage? "Selbstverständlich können Sie wählen, ob Sie selber fahren oder das Auto", beruhigte Harald Krüger sogleich. Jeder, wie er mag.