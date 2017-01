„Diese Symbole, die Trump jetzt setzt, die kommen in der Welt schlecht an“, so Josef Braml, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. „Sie bringen aber seine Basis in Wallung und er will sie ja weiterhin emotionalisieren. Was wir als schrecklich empfinden, kommt bei seinen Wählern sehr gut an“.

von Kristina Hofmann und Dominik Rzepka

Verwirrung über das Einreiseverbot, das US-Präsident Trump verhängt hat. "Wir versuchen mit Hochdruck zu verstehen, was das bedeutet", sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Die US-Botschaft ist für Bewohner aus sieben Ländern bereits gesperrt. Berlin ist ratlos.

Montagmorgen, Bundespressekonferenz. Die Sprecher der Bundesregierung und Journalisten der Hauptstadtpresse kommen zusammen, wie an jedem Montag. Doch das ist kein normaler Montag. Seit Freitag gilt das Einreiseverbot aus sieben Ländern in die USA. Frage eines Journalisten: "Wie beurteilt die Bundesregierung das Einreiseverbot?" Regierungssprecher Steffen Seibert zunächst souverän: "Ich darf Sie auf die Erklärung, die die Bundeskanzlerin gestern abgegeben hat, verweisen. Darin lautet der erste Satz: Die Bundeskanzlerin bedauert das." Das war es dann auch mit der Souveränität. Welche Folgen hat das Einreiseverbot? "Wir wissen nicht, was das konkret bedeutet", sagt der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer. Völlige Ratlosigkeit.

"Wir brauchen Auslegungsunterstützung"

Mit "Hochdruck", so Schäfer, habe man schon am Wochenende mit anderen Regierungen versucht, das Dekret des US-Präsidenten zu verstehen, "was da tatsächlich entschieden worden ist". Schäfer liest eine Interpretation der britischen Regierung vor. Die glauben, Briten mit zwei Pässen seien gar nicht betroffen. Das hilft also auch nicht recht weiter. Denn neben den sogenannten Doppelstaatlern ginge es auch um solche Fragen: Was ist mit einem aus den sieben Ländern, der sich rechtmäßig in den USA aufhält und in den Schengenraum reisen will. Kann man ihm ein Visum geben, wenn man nicht weiß, ob er wieder in die USA zurück kann? "Wir brauchen Auslegungsunterstützung" von denjenigen, die es verabschiedet haben. "Die haben wir aber noch nicht", so Schäfer. Was das alles bedeutet: "Ich mache es kurz: Ich weiß es nicht." Er wünschte, er könne mehr sagen. "Aber wir haben das Dekret auch nicht erlassen."