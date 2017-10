Das DFB-Team muss zum Abschluss der WM- Qualifikation mit den Spielen in Belfast gegen Nordirland am Donnerstag und drei Tage später in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan (jeweils 20:45 Uhr) auf Timo Werner verzichten. Der 21 Jahre alte Stürmer sagte Bundestrainer Joachim Löw am Montag für den Länderspiel-Doppelkick ab. Werner leidet an einer Blockade der Halswirbelsäulenmuskulatur und des Kiefergelenks als Folge von Überbelastung. "Momentan ist an Spielen nicht zu denken. Wir müssen jetzt schauen, dass Timo wieder gesund wird", so Werners Klubtrainer Ralph Hasenhüttl.