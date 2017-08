Hertha BSC, 1899 Hoffenheim und der 1. FC Köln erhoffen sich attraktive Aufgaben in der Europa League, die Auslosung der Gruppen ist heute, 13 Uhr in Monaco. Die insgesamt 48 Teilnehmer an der Vorrunde sind in vier Lostöpfe mit jeweils zwölf Teams eingeteilt. Hertha befindet sich in Topf 2, Hoffenheim und Köln in Topf 3. Das erste Gruppenspiel steht am 14. September an, nach dem Vorrundenende am 7.Dezember ginge es in der ersten K.o.- Runde der besten 32 Teams weiter. Auf die Bundesligisten warten Gegner wie der AC Milan oder der FC Arsenal.