Bild Brennende Barrikaden in Brasilia

Mehrere Dutzend rechtsgerichtete Demonstranten sind in Brasiliens Parlament eingedrungen und haben den Plenarsaal besetzt. Mit Sprechchören störten sie den Sitzungsbeginn der Abgeordnetenkammer.

Bei einer Protestaktion von mehreren Tausend Ureinwohnern ist es in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen.

Von Luten Leinhos, Rio de Janeiro

Verkehrsblockaden, brennende Barrikaden und Zusammenstöße mit der Polizei: Brasiliens Gewerkschaften suchen mit einem landesweiten Generalstreik die Kraftprobe mit der Regierung. Doch die Protestbewegung ist zerstritten - was ihre politische Durchschlagskraft schwächt.

Die Demonstranten laufen Sturm gegen Rentenkürzungen und eine Schwächung der Arbeitnehmerrechte. Auch Teile der katholischen Kirche haben zum Protest gegen die Regierung von Präsident Michel Temer aufgerufen. Ziel des Aktionstags unter dem Motto "Brasilien wird stillstehen" ist ein 24-stündiger Stillstand in dem 200-Millionen-Einwohner-Land.

Reformen extrem unpopulär

Bereits in den ersten Streikstunden waren in Metropolen wie São Paulo und Rio de Janeiro Teile des öffentlichen Nahverkehrs lahm gelegt. Busfahrer erschienen nicht zur Arbeit, wichtige Zufahrtsstraßen wurden blockiert. Auf dem Inlandsflughafen von Rio kam es zu Ausschreitungen zwischen Gewerkschaftern und Polizisten. In den staatlichen Schulen fällt der Unterricht aus. Banken sind geschlossen. Auch Fabriken werden vereinzelt bestreikt.

ZDF-Korrespondent Luten Leinhos



Sollte die Streikbeteiligung bis in den Abend hinein anhalten, wäre es das erste Mal seit über 20 Jahren, dass Brasiliens Gewerkschaften ein Generalstreik gelingt. Paulo Pereira da Silva, Chef der Gewerkschaft "Força Sindical", gab sich optimistisch und kündigte den "größten Streik in der Geschichte Brasiliens" an.

Politische Beobachter erwarten eine rege Beteiligung. In der Bevölkerung sind die Regierungsreformen extrem unpopulär. Zudem nutzen viele Brasilianer diesen Streik-Freitag auch, um das 1. Mai-Wochende um einen Tag zu verlängern.

Regierungsgebäude mit Spanplatten geschützt

Aus Angst vor gewalttätigen Ausschreitungen wurden in der Hauptstadt Brasilia die Fenster des Regierungsgebäudes mit Spanplatten gesichert. Die politische Stimmung in Brasilien ist seit Monaten äußerst angespannt. Bereits Mitte März gingen Hunderttausende gegen die Regierung auf die Straße, forderten den Rücktritt von Präsident Temer.

Ihr Protest richtet sich insbesondere gegen die geplanten Reformen von Rentenversicherung und Arbeitnehmergesetzen. Das Renteneintrittsalter soll auf 65 Jahre heraufgesetzt werden.

Arbeitsreformen hat Brasiliens Parlament bereits Mitte dieser Woche beschlossen. Sie sollen die Auslagerung von Arbeitsbereichen von Unternehmen (Outsourcing) erleichtern. Darüber hinaus soll es für Arbeitnehmer künftig schwieriger sein, Sozialleistungen vor Gerichten einzuklagen. Damit die Reform in Kraft tritt, muss noch der Senat zustimmen. Die Regierung hofft, Brasilien so international wettbewerbsfähiger zu machen. Kritiker sehen darin einen gefährlichen Einschnitt in die Arbeitnehmerrechte.

"Würde für alle"

Auch innerhalb der katholischen Kirche findet der ausgerufene Generalstreik Unterstützung. "Wir wissen, dass die Reform uns Rechte nimmt, die in der Verfassung von 1988 garantiert sind. Deshalb rufen wir alle Brasilianer zu diesem Protest auf", sagte der Erzbischof von Paraiba, Manoel Delson Pedreira da Cruz. Und der Erzbischof von Maringa, Anuar Battisti, forderte "Würde für alle, für die Armen und die Ausgeschlossenen".

Die landesweiten Demonstrationen spiegeln zudem die allgemeine Unzufriedenheit mit dem politischen System des Landes wider. Ein einzigartiger Korruptionsskandal hat das Vertrauen der Brasilianer in Wirtschaft und Politik tief erschüttert. Beinahe täglich werden neue haarsträubende Einzelheiten bekannt. Gegen ein Drittel der amtierenden Minister sowie mehr als 100 Kongressabgeordnete und Provinzpolitiker wird mittlerweile wegen Bestechlichkeit ermittelt.

Die Protestbewegung kämpft nun dafür, die Korruptionsbekämpfung entschieden fortzuführen und Amnestie-Maßnahmen für verdächtige Politiker und Wirtschaftsführer zu verhindern. Doch die Demonstranten sind politisch sehr stark polarisiert und konkurrieren regelrecht miteinander.

Bewegung gespalten

Nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Pablo Ortellado von der Universität São Paulo nutzen mittlerweile politische Parteien verschiedene Gruppen für ihre Zwecke und haben die Bewegung gespalten. Noch 2013, bei den Massenprotesten vor der Fußball-Weltmeisterschaft, hätten Menschen unterschiedlicher Strömungen gemeinsam demonstriert. Doch der verbitterte Streit um das Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsidentin Dilma Rousseff hat Brasilien ideologisch stark polarisiert und die Fronten verhärtet.

Gleichzeitig nimmt die Kritik an der Regierung zu. Nur noch jeder zehnte Brasilianer steht hinter Staatschef Michel Temer. Die Zustimmungsrate des brasilianischen Präsidenten sank auf nur noch zehn Prozent. Rund 55 Prozent der Brasilianer sagen mittlerweile, dass Temers Amtsausführung schlecht oder entsetzlich sei. "Weg mit Temer"-Rufe gehören mittlerweile zu fast jeder politischen Kundgebung. Doch so lange seine Gegner so zerstritten sind, sitzt er allem Anschein nach fest im Sattel.