Nach einem Aufstand in einem Gefängnis in Brasilien sind mindestens 200 Häftlinge geflohen. Die Gefangenen hatten in Jardinopolis einige Gebäude auf dem Gefängnisgelände in Brand gesetzt.

Brasilien durchlebte ein schweres Jahr, nur kurz überstrahlt vom Glanz der Olympischen Spiele. Die Korruption hat ungeahnte Ausmaße erreicht und in der bislang eher duldsamen Bevölkerung schwindet das Vertrauen in die Politik.

Ein Bandenkrieg in einem Gefängnis im nordbrasilianischen Manaus hat etwa 60 Tote gefordert. Mitglieder einer Bande hatten Mitgefangene im Gefängniskomplex Anisio Jobim angegriffen. Die Gewaltakte dauerten 17 Stunden an, bevor die Polizei das Gefängnis am Montag stürmte.

Sieben als Geiseln gehaltene Wächter konnten offenbar unverletzt befreit werden. Bei dem Bandenkrieg soll es laut Polizei um die Vorherrschaft beim lokalen Drogenhandel gehen. So hätten Mitglieder der aus Manaus stammenden Bande "FDN - Familia do Norte" (Die Familie aus dem Norden) Mitglieder der aus dem südbrasilianischen Sao Paulo stammenden Bande "PCC - Primeiro Comando da Capital" (Erstes Hauptstadtkommando) angegriffen. Alle Toten sollen der PCC angehören, was laut Polizeiangaben für ein "regelrechtes Massaker" spricht.

Banden kämpfen um Vorherrschaft auf dem Drogenmarkt

Nur wenige Stunden vor der Gewalteskalation waren am Sonntagmorgen Gefangene aus einem anderen Gefängnis in Manaus ausgebrochen. Bisher soll die Polizei 15 Flüchtige wieder eingefangen haben. Wie viele Gefangene insgesamt flohen und ob die beiden Ereignisse in Zusammenhang miteinander stehen, ist bisher nicht bekannt.

Sollte sich die Zahl der Opfer bestätigen, wäre es das zweitgrößte Massaker in einem brasilianischen Gefängnis überhaupt. Im Jahr 1992 kamen im Carandiru-Gefängnis in Sao Paulo 111 Gefangene ums Leben. Allerdings sollen die meisten Opfer während der Erstürmung durch Spezialkräfte der Polizei exekutiert worden sein.

In den vergangenen Monaten war es vermehrt zu Gewaltakten in Gefängnissen gekommen. Im Oktober hatte Brasiliens Justizminister erklärt, dass derzeit landesweit ein Bandenkrieg um die Vorherrschaft im Drogenhandel tobe. So soll die PCC bereits zahlreiche Viertel in Rio de Janeiro unter ihre Kontrolle gebracht haben. Ihr Einfluss reiche sogar bis ins Nachbarland Paraguay, so die Justiz.