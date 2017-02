von Andreas Stamm, London

Der Brexit beschäftigt derzeit das britische Parlament. Premierministerin Theresa May will sich von den Abgeordneten die Vollmacht geben lassen, um den EU-Austritt einzuleiten. Eine erste Hürde hat der Gesetzentwurf im Unterhaus genommen. Heute folgt die Zweite.

Es war ein Duell, das vor allem das politische Westminster, die Schaltzentrale der Macht in London, elektrisiert hat: Parlament gegen Regierung - wer hat das Sagen in Sachen Brexit. Das Oberste Gericht musste entscheiden, verkündet den Sieg des Parlaments. Der sich zur totalen Niederlage entwickelt hat. Ein politisches Meisterstück der britischen Premierministerin - das den Ton setzt für die Verhandlungen mit der EU - und die Einheit des Vereinigten Königreichs gefährden könnte.

Großflächiger Renovierungsbedarf

Es ist ein erhabener Anblick - die Themse hinauf von der Londoner City, wenn sich plötzlich das wuchtige, an eine mittelalterliche Burg erinnernde Parlament vor einem erhebt. Mit Big Ben, dem Wahrzeichen der Stadt. Das Parlament, seit Jahrhunderten das stolze Zentrum der politischen Macht. Doch der Putz bröckelt, es regnet rein in Büros der Abgeordneten, die sanitären Anlagen sind in teilweise erbärmlichem Zustand. Nun soll das in die Jahre gekommene Bauwerk renoviert werden, jahrzehntelang. Das gerade nicht nur äußerlich eine schwere Zeit durchmacht. Der Brexit stellt alles auf den Kopf.

Eine satte Mehrheit - parteiübergreifend - war im Vorfeld des Referendums für einen Verbleib in der EU. Sogar in der europakritischen Regierungspartei, den Konservativen. Der Brexit kam, Premierminister James Cameron ging, auf ihn folgte May. Das neue Kabinett - gespickt mit einer Handvoll harter EU-Gegner in den wichtigsten Ministerien. Lange Zeit blieb die Strategie der neuen Regierung in Sachen EU-Austrittsverhandlungen im Dunklen. Doch allein hier und da roch es in den Fluren der Ministerien nach einem harten Brexit.

Mays Vorstellungen werden beliebter

Großbritannien zieht sich auch aus dem gemeinsamen europäischen Markt zurück, obwohl es der Wirtschaft schaden könnte. Dagegen formierte sich der Widerstand des Parlaments. Mit uns kein harter Brexit, erklärte eine überwältigende Mehrheit der Abgeordneten. Umso mehr, als May sich weigerte, ein Mandat des Parlaments einzuholen, bevor sie den EU-Austritt offiziell in Brüssel bekanntgeben würde. Das juristische Tauziehen hat das Parlament gewonnen. Die Regierung musste das Gesetz über den Austritt aus der EU vorlegen, drei Zeilen, ein paar Worte. Und das Parlament? Wird diese dürre Vorlage durchwinken, sogar große Teile der Opposition machen mit. Lassen der Regierung also freie Hand bei den Verhandlungen mit der EU.

Theresa May hat es geschafft, ihre Idee vom harten Brexit in den Köpfen einer Mehrheit der Briten fest zu verankern. Vor allem der ausbleibende wirtschaftliche Kollaps, vor dem alle Brexit-Gegner gewarnt haben, blieb aus, ganz im Gegenteil – die Konjunktur-Lokomotive brummt. Klar, sagt May, "weil ich weiß, wie wir aus dem Brexit einen Erfolg machen."

Tatkräftig unterstützt wird sie von der englischen Boulevard-Presse. Die nicht davor zurückschreckt, allem, was auch nur irgendwie nach einer klitzekleinen Abkehr vom Brexit aussieht, den Stempel "Feinde des Volkes" - nicht immer so schroff formuliert - aufzudrücken. Und mit Donald Trump hat May Händchen halten dürfen und die Versicherung bekommen, dass er sie unterstützen wird. Vor allem mit einem Handelsvertrag in Rekordzeit. Damit der Brexit großartig wird.

Schottland stellt sich quer

Die Mehrheit hat entschieden, doch die Nationen des Vereinigten Königreichs sind tief gespalten. Engländer und Walliser haben für den Austritt gestimmt, doch in den Landesteilen Schottland und Nord-Irland gärt es gewaltig. Die erste Ministerin Schottlands, Nicola Sturgeon, hat seit dem Referendum klar gemacht, dass ein harter Brexit für die Schotten nicht in Frage kommt. 62 Prozent der Schotten haben für den Verbleib in der EU gestimmt. Darauf baut Sturgeon, wenn sie droht: "Die starre Haltung der Regierung in London macht ein zweites Unabhängigkeitsreferendum nach 2014 sehr wahrscheinlich."

Hoch gepokert - denn folgt man den Umfragen könnte es ausgehen wie damals - knapp für den Verbleib im Vereinigten Königreich. Geht der zweite Versuch schief, dürfte sich die Frage der Unabhängigkeit für sehr, sehr lange Zeit erledigt haben. May hofft, dass die Schotten bluffen. Und sie auch hier als Siegerin hervorgeht.

Widerstand auch in Nordirland

Noch komplizierter ist es in Nord-Irland. Dort hat die EU-Mitgliedschaft Großbritannien und Irlands einen Konflikt befriedet, den Tausende mit dem Leben bezahlt hatten. Motto: Warum töten, wenn alles EU ist. "Die britische Regierung will Nordirland aus der EU nehmen, gegen den Willen der Mehrheit der Nordiren. Das ist eine feindlicher Akt", erklärt Gerry Adams, die graue Emminenz des politischen Flügels der protestantischen IRA. "Es eröffnet uns die Möglichkeit die Vereinigung mit Irland wieder voranzutreiben."

Knapp 18 Jahre, nachdem das Karfreitagsabkommen den jahrzehntelangen Bürgerkrieg zwischen Katholiken - die wollen bis heute zu Irland gehören - und Protestanten - die wollen weiter im Vereinigten Königreich bleiben - beruhigt hat, droht ein Wiederaufflackern. Die nordirische Einheitsregierung ist zurückgetreten, vordergründig ein Skandal um Verschwendung von Steuergeldern. Am 2. März wird ein neues Regionalparlament gewählt.

Es wird viel gezündelt im Wahlkampf, rhetorisch. Gefährlich in einem Land, in der viele sagen: Wir haben immer noch keinen Frieden, sondern Waffenstillstand. Da genügt ein verirrter Funke, und der harte Brexit, das ist allen klar, ist eine Art britisch-politischer Großbrand. Auch die Nordiren bluffen, dürfte Theresa May hoffen. Das Kalkül: Zu groß ist die Abhängigkeit von Zuwendungen aus London. Was auch, im kleineren Maßstab, für die Schotten gilt. Eine riskante Pokerpartie – denn manchmal zählt Ehre in der Politik mehr als Geld.