Seit dem Brexit-Votum hat das Pfund an Wert verloren, die Inflation steigt. Ungewissheit über die Zeit nach dem EU-Austritt zeigt in Großbritannien erste Folgen.

Großbritannien strebt einen klaren und vollständigen Ausstieg aus der Europäischen Union an. Am Ende solle eine neue Partnerschaft mit der EU auf Augenhöhe stehen, sagte Premierministerin Theresa May. Großbritannien wolle zwar die EU verlassen, nicht aber Europa.

Die britische Premierministerin May ließ in ihrer Grundsatzrede keinen Zweifel an einem harten Brexit. Dabei zeigte sie sich zuversichtlich, dass eine Einigung mit der Europäischen Union möglich sei.

Großbritanniens Premierministerin May will eine klare Trennung von der EU. Sie wolle keine halbgare Lösung, die ihr Land "halb drinnen, halb draußen lässt". Stattdessen soll Großbritannien aus dem Binnenmarkt und der Zollunion austreten, so May. Ziel sei eine neue konstruktive Partnerschaft mit der EU.

Theresa May will klare Verhältnisse schaffen: "Was ich vorschlage, kann nicht die Mitgliedschaft im Binnenmarkt bedeuten." Sie werde Großbritannien deswegen aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion führen. "Wir streben keine Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt an", sagte May bei der Vorstellung ihres Zwölf-Punkte-Plans zum Brexit in London.

Stattdessen will sie einen umfassenden Freihandelsvertrag mit der EU anstreben. Auch der Zollunion in ihrer bisherigen Form will Großbritannien nicht mehr angehören. Damit lehnte sie indirekt eine Teil-Mitgliedschaft, wie etwa für Norwegen, ab. Das Land ist kein EU-Mitglied, hat aber vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt und muss im Gegenzug zum EU-Haushalt beitragen und einen Teil der EU-Gesetzgebung übernehmen.

"Wir streben nicht danach, an Häppchen der Mitgliedschaft festzuhalten, wenn wir gehen", betonte Theresa May. Das Ziel sei eine neue, konstruktive Partnerschaft mit der EU. Es sollten aber keine neuen Handelsschranken errichtet werden.

Großbritannien wolle eine große globale Handelsnation werden, die überall in der Welt beachtet wird, sagte die Premierministerin. Ziel sei, dass Großbritannien gestärkt aus dem Brexit hervorgehe.bemühte sich gleichzeitig, für enge Beziehungen mit der EU zu werben. Es sei im Interesse Großbritanniens, dass die EU Erfolg habe. London werde weiterhin ein verlässlicher Partner, Verbündeter und enger Freund sein. "Wir wollen eure Waren kaufen und euch unsere verkaufen und mit euch so frei wie möglich handeln."

Parlament soll über Brexit-Deal abstimmen

ZITAT „ Wir verlassen die Europäische Union, aber wir verlassen nicht Europa. ” Theresa May

May will das Parlament über den Brexit-Deal abstimmen lassen. Sie werde das Ergebnis der Austrittsverhandlungen mit der EU in beiden Kammern zur Abstimmung stellen, kündigte sie an. Mit einem solchen Abkommen ist frühestens im Frühjahr 2019 zu rechnen, nach einer zweijährigen Verhandlungsphase. Die Premierministerin stand seit Monaten unter Druck, eine Strategie für die anstehenden Brexit-Verhandlungen vorzulegen.

May betonte, es liege nicht im Interesse des Landes, dass die EU auseinander bricht. Die Entscheidung für den Brexit sei nicht darauf gerichtet, der EU zu schaden. Die Europäer würden auch künftig in Großbritannien willkommen sein, die Briten hoffentlich auch in der EU. "Wir verlassen die Europäische Union, aber wir verlassen nicht Europa."

Großbritannien wird nach Mays Worten sicherstellen, dass die Zuwanderung nach dem Brexit kontrolliert werden kann. Mit der EU will sie im Kampf gegen Verbrechen und Terrorismus weiter kooperieren.

Britisches Pfund nach May-Rede erholt

Das zuletzt geschwächte britische Pfund hat sich nach der Grundsatzrede von May wieder erholt. Während und nach der Rede legte das Pfund um über ein Prozent bis auf 1,2347 US-Dollar zu. Damit sind die Verluste im Vorfeld der Rede inzwischen mehr als wettgemacht.