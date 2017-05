Die britische Premierministerin Theresa May hat bei einer Pressekonferenz Neuwahlen angekündigt. Am 8. Juli soll es zu den Wahlen kommen. Theresa May war nicht gewählt worden, sondern hatte David Camerons Amt übernommen.

Seit dem Votum 2016 ist nicht nur das Kabinett, sondern auch das Parlament gespalten. Bei den Austrittsverhandlungen mit der EU könnte das die Position von Großbritannien schwächen. May will also Rückendeckung. Aber geht die Rechnung auf?

Theresa May bei der TV-Fragerunde an die Kandidaten vor der Wahl am 8. Juni.

Wer wird Großbritannien durch die Austrittsverhandlungen mit der EU führen? Die Briten entscheiden darüber bei der Parlamentswahl in der kommenden Woche. Premierministerin May und Herausforderer Corbyn stellten sich nun im Fernsehen Fragen der Wähler. Zu einem TV-Duell kam es jedoch nicht.

Zehn Tage vor der Parlamentswahl haben sich die britische Premierministerin Theresa May und Oppositionsführer Jeremy Corbyn im Fernsehen Fragen der Wähler und des Moderators gestellt. Vor allem bei dem bevorstehenden EU-Austritt zeigten sich am Montagabend in der Sendung mit Jeremy Paxman von SkyNews/Channel 4 die Unterschiede zwischen den Konkurrenten von den regierenden Konservativen und der oppositionellen Labour-Partei.

Während May dafür plädierte, notfalls auch ohne Einigung mit der EU die Union zu verlassen, kündigte Labour-Chef Corbyn an, als Premierminister auf jeden Fall eine Vereinbarung mit Brüssel treffen zu wollen. Bevor sie einem schlechten Deal zustimme, werde sie lieber gar kein Abkommen schließen, bekräftigte May ihre Haltung. Die formellen Gespräche über den Brexit sollen am 19. Juni beginnen.

Jeremy Corbyn

Quelle: ap

Moderator Paxman versuchte, May zu einer Aussage zu bewegen, ob sie den Brexit immer noch für eine gute Idee halte. May wiederholte jedoch nur, die britischen Wähler hätten entschieden und sie versuche nun, den bestmöglichen Ausgang zu erzielen. Paxman erklärte, aus der Sicht eines EU-Verhandlungsführers wirke May zu unentschieden.

Großes Thema: Sicherheitspolitik

Auch die Sicherheitspolitik war in der Fragerunde ein großes Thema. Nach dem Attentat von Manchester, bei dem vor einer Woche 22 Menschen getötet worden waren, fragte ein Polizist May, warum sie in ihrer sechsjährigen Amtszeit als Innenministerin "verheerende" Stellenstreichungen bei der Polizei vorgenommen habe. Das Studiopublikum kritisierte May zudem unter anderem offen für Kürzungen im Gesundheitssystem und Bildung. An einem Punkt rief ein Zuschauer, May habe ihre Aufgaben klar verfehlt.

Ihr Herausforderer Corbyn musste sich unter anderem Fragen zu seinem Verhältnis zur katholischen Untergrundorganisation Irisch-Republikanische Armee (IRA), zur Monarchie und zu Atomwaffen stellen. Paxman warf Corbyn vor, vorgeschlagen zu haben, bei einem Wahlsieg die britische Monarchie abzuschaffen. Dies stehe nicht auf seiner Agenda, erklärte Corbyn. Er kämpfe für soziale Gerechtigkeit und gegen Armut, nicht für eine Änderung der Rechtslage in Bezug auf die Monarchie.

Großbritannien wählt am 8. Juni

Die oppositionelle Labour-Partei legte in den vergangenen Tagen in Umfragen deutlich zu. Mays Konservative liegen aber weiter klar in Führung. Ein direktes TV-Duell mit Corbyn hatte May allerdings abgelehnt. Deshalb beantworteten die Politiker am Montagabend lediglich Fragen des Moderators und von Zuschauern im Studio.

Gewählt wird in Großbritannien am 8. Juni. Zentrale Aufgabe der neuen Regierung wird es sein, die Bedingungen für den Austritt des Landes aus der Europäischen Union mit Brüssel auszuhandeln.