Die Staats- und Regierungschefs von 27 EU-Staaten verabschiedeten auf einem Sondergipfel in Brüssel einstimmig die Leitlinien für die anstehenden Brexit-Verhandlungen. Die Gespräche der 27 EU-Staaten mit London sollen im Juni beginnen.

Die EU will laut einem Zeitungsbericht deutlich mehr Geld von London für den Austritt aus der EU und trifft damit auf harsche Ablehnung. Laut Financial Times handelt es sich um 100 Milliarden Euro, 40 Milliarden mehr als bisher gedacht.

Es gehe weder um einen Blankoscheck noch um eine Bestrafung. Aber der EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier betont: Großbritannien müsse seine Schulden begleichen. Zu der Summe wollte er sich nicht äußern. Der britische Brexit-Minister Davis hatte erklärt, London zahle "nicht das, was die EU will".

Die EU besteht auf ihrer Forderung, dass Großbritannien beim EU-Austritt alle finanziellen Verpflichtungen erfüllen muss. "Das ist keine Bestrafung", sagte der Chefunterhändler der EU-Kommission, Michel Barnier, in Brüssel. London habe als EU-Mitglied Ausgaben zugestimmt, die es erfüllen müsse. Schätzungen der Forderung an London lagen zuletzt zwischen 40 und 100 Milliarden Euro. Barnier wollte sich nicht zu einer Summe äußern.

Barnier: "Die Uhr tickt"

Die Kommission legte am Mittwoch einen Vorschlag für das Verhandlungsmandat für die Brexit-Gespräche vor, die im Juni nach den vorgezogenen Neuwahlen in Großbritannien beginnen sollen. Es sieht zweistufige Verhandlungen vor: Erst wenn wichtige Austrittsfragen wie die Finanzverpflichtungen und die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien weitgehend geklärt sind, will die EU mit London über die künftigen Beziehungen und insbesondere über ein Handelsabkommen sprechen.

Barnier kündigte an, die EU werde "mit kühlem Kopf und lösungsorientiert" in die Verhandlungen gehen. Der Franzose warnte London aber davor, den Start der Brexit-Gespräche zu verzögern. Sie müssten nach den Wahlen vom 8. Juni so schnell wie möglich beginnen, sagte er: "Die Uhr tickt."

Davis: "Wir sind keine Bittsteller"

Der britische Regierungsminister David Davis, der mit dem Rückzug des Landes aus der Europäischen Union betraut ist, erklärte, sein Land bezahle das, wozu es gesetzlich verpflichtet sei, und "nicht das, was die EU will". Die EU sei nicht dazu in der Lage, willkürlich eine Zahl festzulegen, sagte Davis dem Fernsehsender ITV. "Wir sind keine Bittsteller." Die endgültige Summe werde aus Verhandlungen hervorgehen.

Zunächst hieß es, dass die EU-Rechnung sich auf 60 Milliarden Euro belaufen werde. Doch berichtete die "Financial Times" am Mittwoch, dass die Kosten angesichts weiterer Forderungen durch die EU gestiegen seien. Davis sagte, Großbritannien werde seine internationalen Verpflichtungen erfüllen, aber: "Wir werden nicht 100 Milliarden zahlen."

Die britische Premierministerin Theresa May hatte den Austrittsantrag Ende März bei der EU eingereicht. Damit begann eine zweijährige Frist, in der beide Seiten einen Austrittsvertrag vereinbaren müssen. Die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs endet am 29. März 2019 um Mitternacht.