"Bibi" will "Première Dame" werden

Präsidentschaftswahl in Frankreich

Emmanuel Macron könnte der jüngste Präsident Frankreichs werden. Der 39-jährige hat bei der Stichwahl gute Chancen, gegen Marine LePen zu gewinnen. Beobachter erwarten in den nächsten zwei Wochen einen erbitterten Wahlkampf.

Während sich der französische Präsidentschaftskandidat Macron mit Gewerkschaftsführern traf, tauchte seine Konkurrentin Le Pen unangekündigt mit Arbeitern vor einer Fabrik auf, die geschlossen werden soll. Le Pen stahl so Macron in Amiens die Schau.

Blonde Löwenmähne, schicke Kleidung und 24 Jahre älter: Brigitte Macron ist im Wahlkampf nie weit von ihrem Mann entfernt. Sie ließ sich scheiden, um Emmanuel Macron zu heiraten. Nun peilt das ungewöhnliche Paar den Elyséepalast an. Frankreich könnte wieder eine "Première Dame" bekommen.

Die frühere Französisch- und Lateinlehrerin hat im Team von Emmanuel Macron zwar keine offizielle Rolle. Die Mutter von drei erwachsenen Kindern agiert aber im Hintergrund und "coacht" den 39 Jahre alten Präsidentschaftskandidaten, der von manchen schon der "französische Kennedy" genannt wird.

Falls der Jungstar und Chef der Bewegung "En Marche!" - wie erwartet - am 7. Mai die Rechtspopulistin Marine Le Pen besiegt, wird die 64-jährige Brigitte "Première Dame" in Frankreich.

"Sie hatte damals drei Kinder und einen Ehemann"

Emmanuel und Brigitte Macron

Quelle: reuters

Das Paar, das sich auf den Weg zum Élyséepalast macht, ist in jeglicher Hinsicht ungewöhnlich. Da ist zunächst der Altersunterschied. Sie lernten sich im nordfranzösischen Amiens kennen, in der von Brigitte geleiteten Theatergruppe eines katholischen Gymnasiums.

Macron verlässt dann als 17-Jähriger die enge Provinzstadt und schließt seine Schulzeit in Paris ab. "Sie hatte damals drei Kinder und einen Ehemann", berichtet er rückblickend in seinem Buch "Révolution". "Ich war meinerseits Schüler und nichts mehr." Bei seinem Abschied soll der verliebte Schüler seiner Lehrerin allerdings schon gesagt haben: "Ich werde wiederkommen und Sie heiraten.“

Es dauerte bis 2007, bis die beiden sich tatsächlich das Ja-Wort gaben - 15 Jahre nach ihrem ersten Kennenlernen. Die aus der konservativen, alteingesessenen Schokoladendynastie Trogneux stammende Brigitte habe zuvor den Tod ihrer Eltern abgewartet, berichtet die Journalistin Alix Bouilhaguet in ihrem Buch "Le Couloir de Madame".

"Bibi" und "Manu"

Macron und seine Frau überwanden hohe Hürden, bevor ihre Beziehung möglich und akzeptiert wurde. "Unsere Geschichte hat uns einen hartnäckigen Willen eingehämmert, nichts dem Konformismus zu überlassen(...)," resümiert der Kandidat.

Für Erstaunen sorgt auch die glamouröse Seite des Paares. Die Macrons ließen sich in People-Magazinen in Strandkleidung ablichten. "Bibi" und "Manu" treffen in der Hauptstadt gute Gesellschaft aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Showbusiness, im Jargon nur das "Tout-Paris" genannt.

Sie machen sich damit auch angreifbar. Nach der ersten Wahlrunde am vergangenen Sonntag wurde im Traditionsrestaurant "La Rotonde" angestoßen. Kritiker erinnern an Nicolas Sarkozy, der vor zehn Jahren seine Wahl zum Staatschef im Nobelrestaurant Fouquet's an der Prachtstraße Champs-Élysées zelebrierte - und danach rasch den Spitznamen "Bling-Bling-Präsident" angehängt bekam.

Glückloser Palast?

Macron wäre nicht Macron, wenn er sich nicht bereits Gedanken über die Zukunft im Élyséepalast gemacht hätte. Brigitte soll eine Rolle haben, aber nicht bezahlt werden. Der Senkrechtstarter strebt ein Statut für den Partner des Präsidenten an, also für die "Première Dame" oder den "Premier Homme".

Bisher ist die Rolle rechtlich nicht festgelegt. Das mag auch dazu geführt haben, dass es in den vergangenen Jahrzehnten viel privates Unglück im Schloss an der Rue Faubourg St. Honoré im schicken achten Stadtbezirk gab. Nicht alles wurde in der Öffentlichkeit bekannt.

Yvonne de Gaulle, Frau des damaligen Präsidenten Charles de Gaulle (1890 bis 1970), nannte den Élyséepalast schlicht ein "Haus ohne Freude". Seitdem Amtsinhaber François Hollande sich Anfang 2014 von seiner langjährigen Partnerin Valérie Trierweiler getrennt hatte, trat er bei offiziellen Terminen meist nur noch allein auf. Idealerweise sei der Präsident allein, bilanzierte Hollande mit einem Anflug von Bitterkeit gegenüber zwei Enthüllungsjournalisten. "Nicht im Leben, aber in der Verantwortlichkeit. Keine "Première Dame", kein "Premier Homme"." Das allerdings könnte sich nun bald ändern.