"Es ist die sensationellste Wahl, die ich in meinem Leben mitbekommen habe. Wir wissen nicht, ob may eine regierungsfähige Mehrheit bekommt", sagt Matthew Parris von The Times, im Gespräch mit ZDF-Korrespondent Andreas Stamm.

von Andreas Schlieker, London

Das Wort, dass die frühen Schlagzeilen der britischen Presse gegen vier Uhr Ortszeit dominiert ist: "Schock“ - angesichts des möglichen Wahlniederlage von Theresa May. Viele Medien spekulieren bereits über ihren Rücktritt.

Die auflagenstärkste Zeitung im Vereinigten Königreich ist das rechte Boulevardblatt Daily Mail, das zum Konzern des Medienmoguls Rupert Murdoch gehört. Sie hatte gleich nach den ersten überraschenden Umfrageergebnissen kurz nach Schließen der Wahllokale die Schlagzeile "Britannien auf des Messers Schneide“. Jetzt am frühen Morgen hat sich das Bild verfestigt und die Mail ist einen Schritt weiter: "May: Ich bleibe" titelt sie online. Untrügliches Zeichen dafür, dass es in Frage steht, ob May wirklich bleiben kann. Darüber noch in kleinen Buchstaben: "May hat’s verbockt" (May blew it).

Die Sun, das andere große Boulevardblatt, sucht schon mal durch eine Reihe von Wortspielen die Schuldige an der Katastrophe für die Konservativen. "Mayhem" (Chaos) heißt es erst online, dann wird die Anspielung biblisch: "Armaygeddon" heißt es am frühen Morgen in großen Lettern. Die letzte Version der Titelseite bisher, die in Druck geht: "Theresa Dismay". Was mit "Theresa Bestürzung" richtig, wenn auch nicht ganz so wortspielerisch übersetzbar ist. Im Inneren spekuliert die Zeitung über einen Rücktritt der Premierministerin, über dann eventuell schon wieder anstehende Neuwahlen und fürchtet negative Konsequenzen für die Reputation des Vereinigten Königreiches in der Welt: "Das Ansehen Großbritanniens in Europa ist am absoluten Tiefpunkt angekommen."

"Am seidenen Faden"

Die einzige der Labour Partei zugeneigte Boulevardzeitung, der Mirror, zeigt eine May mit wirrem Haar und einen ausgesprochen gut gelaunten Jeremy Corbyn. Darunter die Schlagzeile: "Am seidenen Faden." Am frühen Morgen ist die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen.

Seröser ist der Guardian. Als einzige große Zeitung hatte sich das linksliberale Blatt für die Wahl von Labour und Jeremy Corbyn ausgesprochen. Entsprechend der Titel der Erstauflage am Tage: "Umfrageschock für May". Online ist man aktueller: "Corbyn fordert den Rücktritt von May angesichts von Labour-Gewinnen." Die ersten Analysen, wie es gelingen konnte den vorhergesagten Erdrutschsieg der Konservativen zu verhindern finden sich online. Wesentlicher Faktor, ist demnach, dass sich sehr viele junge Briten entschließen konnten zur Wahl zu gehen. Sie wählen Labour und sind in der Regel Brexitgegner. Außerdem sind die Stimmen, die 2015 noch an die rechtspopulistische UK Independence Party (UKIP) gingen, nicht in vollem Umfang an May gegangen. Und schließlich hat die Premierministerin einen katastrophalen Wahlkampf geführt.

"Mays gewagtes Glücksspiel scheitert"

Die konservative Times titelt: "Mays gewagtes Glücksspiel scheitert." Ähnlich hält es die Business orientierte Financial Times: "Mays Risiko einer kurzfristigen Wahl geht nach hinten los." Die konservativen Premiers lieben offenbar das Risiko: Schon Vorgänger Cameron hatte sich mit dem Referendum verzockt. Die Financial Times macht sich mitten in der Nacht bereits Gedanken, was das Ergebnis für den Brexit bedeuten könnte. Am 19. Juni sollen die Verhandlungen mit den Briten beginnen, jetzt ist vollkommen unklar, wer diese leiten könnte. "Europäische Führer schauen mit Staunen zu, wie ihr umsichtig ausgearbeiteter Verhandlungsplan nun mit den unberechenbaren britischen Wählern kollidiert."

Der ebenfalls konservative Telegraph, in dem Außenminister Boris Johnson seine eigene Kolumne hat, titelt: "Schock für May angesichts eines Patts im Parlament."

Tritt May zurück?

Und getwittert wird natürlich auch: Ein schöner Tweet kommt von Robert Shimsley von der Financial Times. "Es ist fast so, als habe Theresa May sich Hillarys Wahlkampf angeschaut und gesagt: So machen wir das".

In der BBC sagt Laura Kuensberg, die immer bestens informierte Journalistin, dass es 50:50 stehe in der Frage, ob Theresa May noch heute zurücktreten wird.