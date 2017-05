Wie umgehen mit den Herausforderungen einer vernetzten Welt? Ideen dazu entwickelt Timothy Garton Ash. Dabei steht der renommierte Historiker für europäische Werte und gegen populistische Vereinfachung. Jetzt erhält der 61-jährige Brite in Aachen den Karlspreis.

Dass seine Landsleute für den Brexit stimmten, bezeichnete Garton Ash als größte Niederlage seines politischen Lebens. Die wichtige europäische Auszeichnung bekommt er nun, während es zuhause mit den Austrittsverhandlungen bald ernst wird.

"Für uns ist von Bedeutung, dass Garton Ash ein englischer Europäer ist oder ein europäischer Engländer, der die gesamte Integration der EU seit mehr als drei Jahrzehnten begleitet", begründet der Sprecher des Karlspreis-Direktoriums Jürgen Linden die Wahl und spricht einen weiteren entscheidenden Aspekt an: Garton Ash ist Wissenschaftler. Der Oxford-Professor zählt zu den international renommiertesten Historikern. 2013 hatte er schon den Europäischen Medienpreis, die Karlsmedaille, in Aachen bekommen.

Außergewöhnliche Wahl

Ash stehe für europäische Werte, gebe der EU Impulse, Handlungsempfehlungen und berate auch Politiker. Auch wenn sich nach einer aktuellen Umfrage eine Mehrheit der EU-Bürger für eine harte Linie bei den anstehenden Brexit-Verhandlungen ausspricht - Garton Ash hofft, dass die Verbindung zwischen dem Kontinent und der Insel eine besondere bleibt.

Nach dem argentinischen Papst Franziskus jetzt also ein Wissenschaftler - eine in der Karlspreis-Geschichte bisher völlig vernachlässigte Spezies. Garton Ash ist eine außergewöhnliche Wahl in einer außergewöhnlichen Not-Zeit. Schon früher hatte manche Preisverleihung im Krönungssaal des Aachener Rathauses einen Beigeschmack von Krise. Jetzt haben sich Brexit, Flüchtlinge, Populismus oder die Spannungen mit Russland zu einer Gesamtkrise aufaddiert, die Garton Ash für existenziell hält. Immerhin ist in Frankreich mit der Wahl von Emmanuel Macron zum neuen französischen Präsidenten wenigstens der nächste Tiefschlag ausgeblieben, den man von seiner antieuropäischen Kontrahentin Marine Le Pen befürchtet hatte.

EU-Krise: Analysen gefordert

Die Karlspreis-Jury sieht die Politik mit diesem Zustand der EU überfordert: Man brauche jemanden, der die EU tiefgreifender betrachte und analysiere. Jedem sei klar, dass die EU eine Reform brauche, sagt Linden. Aber der Historiker gehe einen wesentlichen Schritt weiter, über kurzlebige tagespolitische Ereignisse hinaus.

Garton Ash sehe die Krise vor dem Hintergrund komplexer Zusammenhänge, heißt es in der Begründung zur Verleihung. Durch die digitale Revolution und Vernetzung erlebe die Welt große Umwälzungen. Vertrautes verschwinde. Dazu kommen die Auswirkungen der Globalisierung mit einer tiefgreifend vernetzten Welt. Wie kann Gesellschaft in einer solchen Situation funktionieren? "Der in Europa erarbeitete Wertekanon hat für Garton Ash eine besondere Bedeutung. Ganz speziell die Freiheiten, die Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, aber auch die Gleichwertigkeit beispielsweise der Geschlechter", sagt Linden.

Mit seinem wissenschaftlichen und publizistischen Werk gebe Timothy Garton Ash bedeutende Anstöße, den Herausforderungen einer globalen und vernetzten Welt mit Prinzipien zu begegnen, die auf zutiefst europäischen Werten basieren, heißt es in der Begründung zur Wahl.