Als wahrscheinlichste Variante wird gehandelt, dass sich May mit den Neuwahlen mehr Freiraum in den Gesprächen sichern will und kann. Denn sollten die Konservativen eine deutlich größere Mehrheit bekommen, wäre die Premierministerin unabhängiger von den radikalen Brexit-Anhängern.

May selbst gab 19. April als Begründung für die Neuwahlen an, dass sie für politische Sicherheit am Ende der Verhandlungen sorgen wolle. Denn nun stehen reguläre Neuwahlen erst wieder 2022 an. "May bekommt also mehr Zeit über eine Übergangsregelung mit der EU nach dem Austrittsabkommen 2019", sagt Ondarza. Im zweiten Schritt bis zur Neuregelung der Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU könnte May durchsetzen, dass EU-Regeln wie die Freizügigkeit und EuGH-Urteile erst einmal bestehen bleiben, um so große Rechtsunsicherheit zu vermeiden. EU-Diplomaten hoffen also auf einen "weicheren Brexit".

Allerdings müsse dies nicht bedeuten, dass May unbedingt kompromissbereiter gegenüber der EU wird. Denn gehen die Neuwahlen so aus, wie von ihr erhofft, sichert sie sich eine größere Unabhängigkeit vom Oberhaus, das bisher die größten Einsprüche gegen den Brexit-Kurs erhoben hatte. Im britischen System verpflichtet sich das nicht gewählte Oberhaus nämlich, keine Positionen zu blockieren, die in offiziellen Wahlprogrammen der Regierungspartei enthalten sind. Der Brexit wäre nun erstmals im Programm der Konservativen für die Juni-Wahl enthalten. "Deshalb bleibt offen, ob May mit einer gestärkten Mehrheit nicht sogar einen härteren Brexit-Kurs fahren könnte", warnt SWP-Experte Ondarza.

(Quelle: Andreas Rinke und Tom Körkemeier, reuters)