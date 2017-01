Bundesverkehrsminister Dobrindt hat mit Unverständnis auf Kritik zur geplanten Pkw-Maut in Deutschland reagiert. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" warf er Österreich "Maut-Maulerei" vor. Wer seit 20 Jahren in seinem Land eine erfolgreiche Maut zur Finanzierung von Straßen betreibe, sollte mit den Nachbarn fairer umgehen, so Dobrindt.

2019 soll die Pkw-Maut auf die Straße kommen. Doch während Minister Dobrindt im Kabinett sein geändertes Modell auf den Weg bringt, wächst diesseits und jenseits der Grenzen der Widerstand. In Brüssel haben sich Maut-Kritiker aus Nachbarländern getroffen.

Zwischen Berlin und Brüssel sind es Luftlinie 650 Kilometer. Und beim Dauer-Reizthema Pkw-Maut kommt es am Mittwoch zu einer Art Fernduell: Am Morgen bringt Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) eine Version 2.0 der Maut-Gesetze durchs Kabinett. Die Änderungen hat er vor acht Wochen in einem überraschenden Kompromiss mit der EU-Kommission zugesagt. Wenige Stunden später treffen sich am Nachmittag in der europäischen Hauptstadt Regierungsvertreter mehrerer deutscher Nachbarländer - zusammengetrommelt von Österreich, das eine Allianz gegen die ungeliebten deutschen Pläne ausloten will.

Schauplatz Brüssel

In der EU-Kapitale warb der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) bereits am frühen Morgen im Europaparlament für Unterstützung gegen die deutschen Maut-Pläne. Bei einem überfraktionellen Treffen waren unter anderem die konservative österreichische Parlamentarierin Claudia Schmidt und der SPD-Europaabgeordete Ismail Ertug mit von der Partie.

"Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt will EU-Ausländer abkassieren, während er seine potenziellen Wähler daheim schont. Diese Ungleichbehandlung widerspricht dem Grundprinzip der Europäischen Union, und wir werden alles daran setzen, sie zu verhindern", äußerte sich Ertug deutlich schärfer als seine Parteifreunde in Deutschland.

In den kommenden Wochen soll eine Resolution gegen die Maut im Europaparlament vorgelegt werden, die allerdings vor allem symbolischer Natur sein dürfte. Außerdem soll Verkehrskommissarin Violeta Bulc nach dem Wunsch der Abgeordneten noch Rede und Antwort stehen, weshalb sie für Dobrindts geänderte Pläne grünes Licht gegeben hat.

Klage vor dem Europäischen Gerichtshof?

Auf längere Sicht brisanter dürfte da eine Zusammenkunft von deutschen EU-Nachbarländern am Nachmittag sein. In der österreichischen Botschaft in Brüssel trafen sich hinter verschlossenen Türen Experten aus der Alpenrepublik, aus Frankreich, Luxemburg, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Polen, Tschechien, Ungarn, der Slowakei und Slowenien.

Dabei ging es darum, zu klären "wie weit die Länder bereit sind zu gehen", sagte Leichtfried. Vor allem die Niederlande hatten ebenfalls bereits gegen die deutsche Maut gewettert. Weitere solcher Treffen seien in absehbarer Zukunft gut möglich, hieß es in Brüssel.

ZDF-Brüssel-Korrespondent Stefan Leifert spricht von einem symbolischen Treffen. "Wirklich stoppen könnte die deutsche Pkw-Maut nur eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Doch davor schrecken die Maut-Gegner noch zurück."

Schauplatz Berlin

Während sich in Brüssel der Widerstand formiert, hat das Kabinett in Berlin das Maut-Gesetz durchgewunken. "Wir schaffen damit auch mehr Gerechtigkeit auf unseren Straßen", sagt Dobrindt am Mittag nach der Kabinettssitzung. "Weil grundsätzlich gilt: Wer nutzt, der zahlt. Keiner zahlt doppelt."

Beschlossen wurden nun zwei Änderungen. Erstens sollen Inländer mit sehr abgasarmen Euro-6-Wagen als Ausgleich für ihre Mautzahlungen um 100 Millionen Euro mehr bei der Kfz-Steuer entlastet werden als bisher vorgesehen. Zweitens soll es für die Kurzzeittarife, die nur Pkw-Fahrer aus dem Ausland kaufen können, sechs statt drei Preisstufen geben - für eine Zehn-Tages-Maut je nach Schadstoffausstoß 2,50, 4, 8, 14, 20 oder 25 Euro.