Bürger fragen kurz und knapp, Kanzlerin Angela Merkel antwortet. Was einen Jungen bewegt: Wie viel Schokolade isst man so als Bundeskanzlerin? Die Antwort: Gar nicht so viel - dafür aber gerne mal "ein Stück Salami".

Ein Ladenbesitzer hat den Eindruck: Wer bei ihm einbricht, kommt mit lächerlichen Strafen davon. Was Angela Merkel dagegen tun will? Die Bundeskanzlerin kündigt in der Sendung "Klartext, Frau Merkel!" an, über ein höheres Strafmaß nachzudenken.

von Elisabeth Jändl

Innere Sicherheit, Arbeit und soziale Gerechtigkeit: In der ZDF-Sendung "Klartext, Frau Merkel!" stellte sich die CDU-Kanzlerkandidatin den Wählern. Und die nahmen sie in den Schwitzkasten, vor allem, wenn es um ihren harten Alltag ging. Merkel wiederum war sichtlich bemüht, gerade bei ihren Kernthemen keinen Wähler der AfD zu überlassen.

Dieser Termin in der ZDF-Wahlsendung "Klartext, Frau Merkel" dürfte kein leichter gewesen sein für die CDU-Politikerin. Denn die Gäste im Studio - verschiedenen Alters, aus allen Schichten, von Erstwähler bis Wechselwähler - brachten drängende und manchmal erschütternde Probleme aus ihrem Alltag auf den Tisch. Und sie packten die Kanzlerin härter an als so mancher Moderator eines TV-Duells.

"Keine Präsidentenwahl wie in den USA"

Warum es kein zweites Fernsehduell geben wird, begründete die Kanzlerin gleich am Anfang mit dem deutschen Wahlsystem: Es gebe in Deutschland ja "keine Präsidentenwahl wie in den USA oder in Frankreich, wo dann wirklich Personen in der Stichwahl sind, sondern, dass wir Parteien wählen", sagte sie.

Zwar finde sie es gut, "dass wir einmal die potenziellen Kanzler auch in einem Duell haben". Aber es sei auch gut, "dass wieder viele andere Sendungen da sind, denn es ist eben nicht eine Personenwahl, sondern es werden in Deutschland Parteien gewählt und dann aus dem Bundestag heraus der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin", fügte Merkel hinzu.

"Nicht im Sand verlaufen"

Schon beim ersten Thema Sicherheit ging es zur Sache: Ein bayerischer Ladenbesitzer, der mehrfach ausgeraubt worden war, forderte härter Strafen für Wiederholungstäter. Merkel verwies darauf, dass das Strafmaß für Wohnungseinbrüche vor kurzem erhöht worden sei. Dadurch könnten solche Delikte nicht mehr so leicht eingestellt werden. "Dadurch wollen wir einen Beitrag leisten, dass solche Sachen, wenn sie dann auch in Serie passieren, nicht im Sand verlaufen", sagte die Kanzlerin. "Ich kann sie wirklich verstehen, weil wir jetzt auch beobachten, dass selbst Polizisten an der Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert werden".

Merkel privat 1. Die Kanzlerin isst kaum Süßes oder Schokolade. "Ich esse dafür lieber mehr Salami", bekennt sie. 2. Außerdem trägt sie ganz selten Röcke, sie sei ein "Hosentyp".

Einem Polizisten, der attraktivere Job-Bedingungen forderte, versprach sie "mehr Polizei". Eine Art "Musterpolizeigesetz" solle die unterschiedlichen Bedingungen in den Ländern zusammenführen und vereinheitlichen. Auch die unterschiedliche Vergütung werde sie den Ministerpräsidenten nach der Wahl vor Augen führen. Oha - nach der Wahl? Für die Kanzlerin ist der Wahlausgang offenbar schon klar.

"Gerade in Zeiten des Terrors"

Ein Wähler kritisierte, dass Berlin zuletzt zu sehr in die Rechte der Bürger eingegriffen habe. Das verteidigte Merkel mit der Begründung, dass der Staat auch bei verschlüsselten Diensten die Möglichkeit des Zugriffs brauche - "gerade in Zeiten des Terrors". Die Balance habe sich einfach verschoben in Richtung mehr Sicherheit. Und sie fragte: "Sind Sie selber ein bisschen Hacker"?