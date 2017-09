Bürger fragen kurz und knapp, Kanzlerin Angela Merkel antwortet. Was einen Jungen bewegt: Wie viel Schokolade isst man so als Bundeskanzlerin? Die Antwort: Gar nicht so viel - dafür aber gerne mal "ein Stück Salami".

Ein Ladenbesitzer hat den Eindruck: Wer bei ihm einbricht, kommt mit lächerlichen Strafen davon. Was Angela Merkel dagegen tun will? Die Bundeskanzlerin kündigt in der Sendung "Klartext, Frau Merkel!" an, über ein höheres Strafmaß nachzudenken.

von Winnie Heescher

90 Minuten stellt sich Angela Merkel in der ZDF-Sendung "Klartext" den Fragen der Zuschauer. Und die erleben ein Kreuzverhör, eine Liebeserklärung, erfahren mehr über Merkels Schokoladenkonsum - und dass sie vier Jahre bleiben will, was sie ist: Kanzlerin und Parteivorsitzende.

Wenn die Moderatoren Bettina Schausten und Peter Frey den Namen von Martin Schulz nicht in den Mund genommen hätten - von Merkels Seite aus wäre er nicht gefallen. Schulz habe Merkel die Vizekanzlerschaft angeboten. "Wäre das auch was für Sie?" Merkels Antwort: Erst ein verknautschtes Zitronen-Gesicht. Dann Schweigen.

Winnie Heescher, ZDF-Haupstadtstudio



Der SPD-Herausforderer kommt in Merkels Welt nicht mehr vor. Sie ist, anders als im TV-Duell Anfang September, in dem sie noch "Wenn ich wiedergewählt werde, dann ..." -Sätze formulierte, gedanklich längst über den 24. September hinaus. Macht in der 90-Minuten-Sendung munter Runden aus für die nächste Legislaturperiode: einen Termin mit 50 Schuldirektoren und Lehrern, um über die Integrationsschwierigkeiten von muslimischen Kindern zu sprechen; eine Runde der Ministerpräsidenten zur Lage der Polizei; einem Pfleger verspricht sie, ihm als sein "Schatten" zu folgen, um seinen Berufsalltag besser zu verstehen.

Und dass sie solche Termine vier Jahre machen und nicht für eine halbe Legislatur antreten will, bekräftigt sie auch: "Ich habe die Absicht, den Willen und sage das, soweit es in meiner Macht steht, zu."

Kein zweites TV-Duell

Martin Schulz hatte seine Klartext-Runde am Montag im ZDF mit einer Einladung an Merkel beendet, ein zweites TV-Duell mit ihm zu bestreiten. Warum die Kanzlerin das nicht will, begründet sie folgendermaßen: Es sei ja keine Personenwahl in Deutschland wie in den USA oder Frankreich, in Deutschland würden Parteien gewählt. "Und jetzt freue ich mich darauf, dass ich ein anderes Format habe."

Dass es in diesem Format viel emotionaler zugeht als beim TV-Duell, das zeigt sich schnell. "Unverschämt", findet eine Zuschauerin Merkels Antwort gegenüber einer Reinigungskraft, die zuvor geschildert hatte, dass sie nach über 40 Jahren demnächst mit einer Rente von 654 Euro auskommen müsse und die Kanzlerin gefragt, warum in Deutschland nicht sichergestellt werden könne, dass es keine Altersarmut gebe. Merkel hatte gefragt, ob sie eine Zusatzversicherung abgeschlossen habe. "Von 1.050 Euro?" Von Riester sei doch nur Riester reich geworden. "Ich kann Sie nicht überzeugen", sagt Merkel.