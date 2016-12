Video Wer will was in Syrien?

"Es sind winterliche Temperaturen in Aleppo", so ZDF-Korrespondent Lothar Becker zur Lage der Menschen vor Ort. ZDF-Korrespondent Johannes Hano beobachtet parallel dazu die Entwicklungen bei der UN.

Der UN-Sicherheitsrat in New York hat entschieden, dass Beobachter nach Aleppo entsandt werden, um die Evakuierungen zu begleiten. Ziel ist es, mehr Informationen über die humanitäre Lage in dem Gebiet zu bekommen und den Zivilisten helfen zu können.

Auch wenn Aleppo von Syriens Machthaber Assad eingenommen ist, sieht der Diplomat Joachim Rücker für die Bevölkerung keine Besserung. "Hilfslieferungen werden blockiert", kritisiert Rücker im heute.de-Interview - und fordert weitere Anstrengungen, um eine "verlorene Generation" zu verhindern.

Sie führen seit einem knappen Jahr den Titel "Beauftragter der Bundesregierung für Stabilitätspartnerschaft im Mittleren Osten". Wäre es nicht ehrlicher zu sagen, Sie sollen weitere Flüchtlinge verhindern?

Natürlich hängt mit der Stabilitätspartnerschaft die Idee zusammen, dass Länder wie Libanon oder Jordanien syrische Flüchtlinge aufnehmen und ihnen damit in ihrer Heimatregion eine Perspektive bieten. Hierfür müssen wir in diesen Ländern unmittelbar wirksame Unterstützung anbieten und darüber hinaus vor allem in Bildung investieren und die Wirtschaft fördern.

Dieses Jahr hat die Bundesregierung 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, 570 Millionen Euro allein für das Welternährungsprogramm. Konnten Sie so viel Geld überhaupt ausgeben?

Joachim Rücker … … zählt zu den erfahrensten Diplomaten im Auswärtigen Amt. Er war Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, UN-Sondergesandter im Kosovo und Präsident des UN-Menschenrechtsrats. Seit Februar 2016 ist Rücker Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die Stabilitätspartnerschaft Mittlerer Osten.

Ja, das Geld ist entweder schon ausgegeben oder vertraglich gebunden. Konferenzen haben den Ruf, viel zu versprechen, aber wenig umzusetzen. Das gilt nicht für die Geberkonferenz, die wir im Februar in London hatten: Deutschland und die internationale Staatengemeinschaft haben ihre Zusagen zu hundert Prozent umgesetzt.

Woher wissen Sie, dass das Geld sinnvoll verwendet wurde? Zum Teil kamen Rotes Kreuz und Roter Halbmond mit Hilfslieferungen gar nicht durch, weil das syrische Militär die Einreise blockierte.

Unser Hauptziel war zu verhindern, was 2015 passiert ist: Das Welternährungsprogramm hatte nicht mehr genügend Geld und musste die tägliche Nahrungsration der Flüchtlinge kürzen. Daher haben wir das Ernährungsprogramm massiv gestärkt. Im Libanon und in Jordanien klappt die Versorgung seitdem sehr viel besser.

Was man von Syrien nicht sagen kann.

Die Lage in Syrien ist nach wie vor katastrophal. Über 13 Millionen Menschen benötigen dringend Hilfe. Der Zugang zu knapp fünf Millionen Menschen und damit der Zugang zu Lebensmitteln und zu medizinischer Versorgung ist aber nur eingeschränkt möglich, insbesondere in den belagerten Gebieten. Der letzte Monat November war der Schlimmste in diesem Jahr: Es konnten nur acht Prozent der Menschen in den belagerten Gebieten mit Hilfslieferungen erreicht werden. Das Assad-Regime hat an den Checkpoints keinen Durchlass gewährt, trotz vorliegender Genehmigungen.

Jetzt, wo Assad Ost-Aleppo eingenommen hat: Warum wird die Situation für die Menschen nicht besser?

Wir gehen davon aus, dass humanitäre Zugänge als Hebel benutzt werden, um politische Ziele zu erreichen und um Druck auf die internationale Gemeinschaft auszuüben. Leider geschieht dies auf dem Rücken der Menschen, die am dringendsten Hilfe brauchen. Das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass das Regime seine eigene Bevölkerung misshandelt. Wir rechnen nicht damit, dass sich das in absehbarer Zeit ändert. Daher fordern wir Russland und Iran auf, ihren Einfluss auf Assad geltend zu machen. Sie tragen mit Verantwortung dafür, dass das Regime den Zugang zu humanitärer Hilfe endlich öffnet und nicht weiter blockiert.

Vor ein paar Tagen gab es einen seltenen Hoffnungsschimmer: Die UN haben beschlossen, Kriegsverbrechen in Syrien zu ahnden - wie den Einsatz von chemischen Waffen oder Bomben auf Schulen und Krankenhäuser. Wird dabei etwas rumkommen?

Es war außerordentlich gut und wichtig, dass die UN-Generalversammlung diesen Beschluss gefasst hat. Im Übrigen hat auch die Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats sehr viele Namen von mutmaßlichen Verbrechern oder Kriegsverbrechern gesammelt. Es gibt eine gute Grundlage für die Strafverfolgung. Sobald der Krieg vorbei ist, müssen diese Dinge aufgearbeitet werden. Das sind wir den Opfern und den Menschen in Syrien schuldig.

Die Syrien-Krise wird derzeit in Moskau und Teheran entschieden. Washington wartet auf einen neuen Präsidenten, Sie auf einen neuen Außenminister. Haben Sie gerade überhaupt etwas zu tun?

Natürlich. Bei der Geberkonferenz in London waren neben unmittelbar wirksamer humanitärer Hilfe Bildung und Beschäftigung ein wichtiges Thema. Das sind vor allem mittel- und langfristige Ziele, und da geht es in den Nachbarländern Syriens voran. In London haben wir uns dafür ausgesprochen, dass alle syrischen Kinder in der Türkei, im Libanon und in Jordanien im Schuljahr 2016/2017 einen Zugang zu Bildung haben sollen.

Es darf keine verlorene Generation geben! Eine Hundert-Prozent-Quote haben wir nicht geschafft, aber in Jordanien können im laufenden Schuljahr 2016/17 voraussichtlich 80 bis 90 Prozent der Flüchtlingskinder eine Schule besuchen; im Libanon rechnen wir mit 70 Prozent und in der Türkei mit 50 Prozent, allerdings mit einer stark ansteigenden Kurve. Deutschland ist dabei einer der wichtigsten Geber.

Wie sieht’s mit der Wirtschaft aus?

Wir müssen die Wirtschaft in Jordanien und im Libanon stärken, damit die Länder den Flüchtlingsansturm packen und Arbeitsplätze schaffen können. Die Bundesregierung unterstützt Libanon und Jordanien in diesem Jahr mit jeweils mindestens 400 Millionen Euro. Es werden auch kurzfristige Jobs angeboten, zum Beispiel im Wohnungsbau, beim Müll-Recycling, aber auch um Lehrer zu bezahlen, die Flüchtlinge unterrichten.

Über 50.000 Jobs sind so entstanden - im Libanon, in Jordanien, im Irak und in der Türkei. Auch hat die EU die Handelsbedingungen mit Jordanien deutlich erleichtert. So ist es einfacher geworden, etwa Textilien zu exportieren. Die Firmen in Jordanien haben sich im Gegenzug verpflichtet, 15 Prozent syrische Flüchtlinge einzustellen, später sollen es 25 Prozent werden.

Die Vereinten Nationen wollten eigentlich von Genf aus Syrien befrieden: Es gab viele Treffen, Abstimmungen, Konferenzen. Substantielles kam dabei nicht rum. Sie waren zwei Jahre Botschafter in Genf. Sind wir sehenden Auges in die Katastrophe geschlittert?

Nicht der Westen hat versagt, sondern der UN-Sicherheitsrat. Er ist zuständig für die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit auf der Welt. Aber er hat es nicht geschafft, zu einer Lösung zu kommen.

Mit 65 Jahren gehören Sie zu den erfahrensten Diplomaten im Auswärtigen Amt. Übertrifft der Syrien-Krieg das, was Sie bislang erlebt haben?

Ich möchte Srebrenica, die Balkan-Kriege und den Syrien-Krieg nicht auf einer Skala bewerten. In meiner Laufbahn gab es immer wieder erschütternde Momente. Das Allerschlimmste ist aber, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter, weil andere blockieren. So schwer es einem auch fällt: Wir müssen den Gesprächsfaden immer aufrecht erhalten, ihn nicht abreißen lassen. Nur so werden wir auch eine Lösung in Syrien zustande bekommen.

Das Interview führte Raphael Rauch