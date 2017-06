Der Bundestag hat den Bund-Länder-Finanzpakt gebilligt. Die seit Jahren heftig umstrittene Milliarden-Umverteilung zwischen "reichen" und "armen" Ländern wird neu geregelt. Bundesratspräsidentin Malu Dreyer erklärt im Interview mit heute.de, was sich nun ändern wird.

Mit der Neuordnung der Bund-Länder Finanzen soll ein einfacheres, transparenteres und gerechteres System entstehen. Wie soll das funktionieren?

Das System wird einfacher und transparenter, da das bisherige vierstufige Ausgleichsverfahren um eine Stufe verkürzt wird. Denn der Ausgleich zwischen den Ländern erfolgt zukünftig in einem Schritt durch Zu- und Abschläge direkt bei der Verteilung der Umsatzsteuer. Es wird gerechter, da durch eine stärkere Berücksichtigung der kommunalen Finanzkraft im Finanzausgleich Länder mit finanzschwächeren Kommunen einen höheren Ausgleich erhalten.

Hinweis Das Interview mit Malu Dreyer wurde in schriflicher Form geführt.

Der Bund gibt mehr Geld und bekommt mehr Kompetenzen. Bedeuten die Neuregelungen für die Bundesländer einen Machtverlust?

Bund und Länder haben mit der Einigung ihre Handlungsfähigkeit und ihre Gestaltungskraft im solidarischen Föderalismus unter Beweis gestellt. Die Eigenständigkeit der Länder wird durch das vorliegende Gesetz und die Sicherung und Stärkung ihrer Finanzkraft für die Zeit nach dem Jahr 2020 gefestigt. Dabei geht es – anders, als dies verschiedentlich dargestellt wird – nicht darum, dass die Länder vom Bund finanzielle Mittel erhalten und dass der Bund dafür im Gegenzug in einigen willkürlich ausgewählten Politikbereichen mehr Einfluss zugewiesen bekommt. Vielmehr ging es in den Verhandlungen darum, die Zuweisung von Aufgaben und Verantwortungsbereichen zwischen Bund und Ländern zu überdenken und entsprechend den aktuellen Herausforderungen – das heißt dort, wo es gut begründbar und notwendig ist – ein Stück weit neu zu definieren und zuzuweisen. Es ging in den Beratungen also nicht um einen Tausch "Geld gegen Macht, Einfluss und Kontrolle". Sondern es ging um etwas, was zukunftstaugliche föderale Strukturen auszeichnet: Um die regelmäßige Anpassung des bundesstaatlichen Regelwerks an die aktuellen Entwicklungen und die Herausforderungen der Zeit.

Auch bei Schul-Investitionen bekommt der Bund mehr Eingriffsrechte. Was genau bedeutet das? Ist das im Sinne der bildungspolitischen Kompetenzen der Bundesländer?

Ich halte die Übereinkunft für richtig, dass der Bund – anders als dies bislang der Fall war – künftig die Kommunen bei ihren Investitionen in die Bildungsinfrastruktur unterstützen kann. Teil der Vereinbarung ist es auch, dass der Bund ein Schulsanierungsprogramm auflegen und das bestehende kommunale Investitionsprogramm um 3,5 Milliraden Euro aufstocken wird. Wir stärken auf diese Weise insbesondere die finanzschwachen Kommunen und können der Gefahr begegnen, dass sich bestehende Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung auf der kommunalen Ebene verfestigen. Denn eines ist klar: Moderne, gut ausgestattete Schulgebäude und Klassenräume sind entscheidend für mehr Chancengleichheit im Bildungssystem.

Die Neuordnung ist eines der größten Reformvorhaben der Großen Koalition, die Verhandlungen waren langwierig und schwierig. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?

Die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen geht zurück auf eine Verständigung zwischen Bund und Ländern in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres. Sie stellt unbestreitbar eines der wichtigsten Reformprojekte der letzten Jahre dar. Die Zielsetzung besteht darin, für die Zeit ab dem Jahr 2020 sowohl für den Bund als auch für alle Länder eine aufgabengerechte Finanzausstattung sicherzustellen. Es geht also darum, das vom Grundgesetz vorgegebene Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland zu verwirklichen.

Die Neuregelung der föderalen Finanzbeziehungen sorgt für Planungssicherheit mit Blick auf die Gestaltung der Haushalte von Bund und Ländern über das Jahr 2019 hinaus. Die Länder erhalten die Sicherheit in ihrer Finanzausstattung, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Die notwendigen Investitionen in Bildung, Infrastruktur, innere Sicherheit sowie die nachhaltige Entwicklung werden finanziell abgesichert.

Die Fragen stellte Susanne Gelhard, Leiterin im ZDF-Landesstudio Rheinland-Pfalz