In immer mehr Bundesländern wächst der Widerstand gegen die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan. Laut Berichten der Vereinten Nationen hat sich die Sicherheitslage in dem Krisenstaat verschlechtert.

Gleiche Gesetze - unterschiedliche Umsetzungen: Jedes Bundesland geht mit abgelehnten Asylbewerbern anders um. Der Ort der Zuweisung ist also entscheidend.

Abgelehnte Asylbewerber sollen in Zukunft mit einem 16-Punkte-Plan schneller abgeschoben werden können. Der Plan sieht ein Rückkehrzentrum in Berlin vor und mehr Geld für die, die freiwillig in ihre Heimat zurückgehen.

In Deutschland leben mehr als 200.000 Ausländer, die eigentlich ausreisepflichtig sind. Ihre Zahl steigt. Nun haben sich Bund und Länder darauf verständigt, abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben. Die Einigung soll "zeitnah" in ein Gesetz gegossen werden. Einiges steht aber noch unter Vorbehalt.

Eigentlich geht es an diesem Abend im Bundeskanzleramt darum, wie man Ausländer schneller los wird, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Doch das heißt nicht, dass sich Kanzlerin Angela Merkel von den Grundsätzen der "Willkommenskultur" verabschiedet. "Das eröffnet uns überhaupt nur die Möglichkeit, Menschen, die Schutz suchen, willkommen heißen zu können", sagt die CDU-Politikerin - nachdem sie mit den Ministerpräsidenten ein Paket für schnelle Abschiebungen geschnürt hat.

Länder tragen nicht alle Forderungen des Bundes mit

Das 15-Punkte-Papier hat es in sich. Von einem verlängerten "Ausreisegewahrsam" ist da die Rede und von "schnellen Abschiebungen möglichst direkt aus der Erstaufnahmeeinrichtung". Zu Beginn des Wahljahrs hat die Bundesregierung damit eine klare Linie gegenüber ausreisepflichtigen Asylbewerbern: Wer nicht freiwillig geht, wird abgeschoben.

Viele Forderungen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) tragen die Länder mit, doch bei einigen knirscht es noch. Sowohl in der Koalition als auch zwischen Bund und Ländern. Die von de Maizière geforderte Ausweitung der Kompetenzen der Bundespolizei bei der Abschiebung kommt erst einmal nicht. Dazu soll es nur eine "Bund-Länder-Arbeitsgruppe" geben, sagt Merkel. Und: "Das ist eine Mittelfrist-Aufgabe."

Merkel wirbt für Ausreisezentren

Auch die Idee, Ausreisepflichtige in wenigen zentralen Einrichtungen des Bundes unterzubringen, stieß bei einigen auf Skepsis. Merkel wirbt weiter für diesen Plan. Sie sagt, wenn die Betroffenen kurz vor der geplanten Abschiebung zusammengefasst würden, seien auch Rückführungen per Charterflug, mit voll besetzten Maschinen möglich.

Doch für den Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering (SPD), ist das "kein Patentrezept". Er findet es wichtiger, dass die Behörden von Bund und Ländern nicht "aneinander vorbei arbeiten", zum Beispiel bei der Aufdeckung von Identitäts- und Sozialbetrug.

In einem Punkt sind sich alle einig: Die Zahl der Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen soll drastisch erhöht werden. Rund 55.000 Menschen kehrten 2016 freiwillig aus Deutschland in ihre Herkunftsländer zurück, 25.000 wurden abgeschoben. Ende 2016 lebten 207.484 ausreisepflichtige Ausländer in Deutschland. Davon besaßen 54.437 keine Duldung.

Abschieben von Afghanen umstritten

Umstritten sind vor allem Abschiebungen nach Afghanistan. Regierungstruppen kämpfen dort nach wie vor gegen die Taliban. Die Bundesregierung hat mit der Regierung in Kabul im Oktober Rückführungen vereinbart. Das Argument: Es gebe auch in Afghanistan sichere Regionen. Nach Einschätzung des UN-Flüchtlingshilfswerks ändert sich die Sicherheitslage jedoch regional ständig - zuletzt mit Verschlechterungen.

Als Ende Januar die zweite Sammelabschiebung nach Afghanistan stattfand, zeigten sich Schwierigkeiten. Manche Abgeschobenen waren völlig niedergeschlagen - sie sprechen gut Deutsch, verdienten jahrelang in Deutschland ihr eigenes Geld. In mehreren SPD-geführten Bundesländern sind die Bedenken gegen Abschiebungen nach Afghanistan gewachsen.

Scholz für pragmatische Lösungen

Hamburgs SPD-Bürgermeister Olaf Scholz sagt in Berlin nun, sie ließen sich "in der Praxis nicht vermeiden". Insgesamt gehe es um "pragmatische Lösungen, die auch funktionieren". Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ergänzt, Abschiebungen seien zwar oft schmerzlich, aber dennoch notwendig, damit in den Herkunftsländern nicht der Eindruck entstehe, jeder, der es nach Deutschland schaffe, könne dann doch irgendwie bleiben.

Schon vor einem knappen Jahr bemühte sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mit einer Maghreb-Reise, Abschiebungen zu erleichtern. Wenig später wurden 24 ausreisepflichtige Tunesier per Chartermaschine in ihr Heimatland gebrachte. Kritiker warfen dem Minister aber vor, er habe in Nordafrika insgesamt zu wenig erreicht.