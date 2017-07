"Eine ständige Erreichbarkeit im Urlaub ist passé", sagt Ulf Weigelt, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Man solle sich "erholen" und "Abstand zur Arbeit" gewinnen, um danach "frisch an den Arbeitsplatz zurückzukehren". Weitere Fragen rund um das Thema Urlaubsanspruch beantwortet er in unserem Service.

von Robert Schlieker

Der Chef liest mit: Mit sogenannten Keyloggern wird jeder Tastenanschlag erfasst - so können Arbeitgeber nachvollziehen, ob ihre Mitarbeiter den Dienst-PC auch wirklich für die Arbeit nutzen. Ob das verhältnismäßig sein kann, entscheidet jetzt das Bundesarbeitsgericht.

Manchmal programmierte er während der Arbeitszeit ein Computerspiel, erledigte kleinere Aufgaben für das Logistikunternehmen seines Vaters oder surfte privat im Internet. Der als Webentwickler Angestellte nahm es nicht so genau mit den Vorschriften und nutzte seinen Dienst-PC für private Zwecke. Sein Chef hatte vom Verhalten seines Mitarbeiters erst Wind bekommen, nachdem er die Daten eines von der Firma eingesetzten "Keyloggers" ausgewertet hatte.

Keylogger: Der Chef liest mit

Was ist ein Keylogger? Ein Keylogger ist ein sogenannter Tasten-Protokollierer, der dazu dient, sämtliche Tastenanschläge des Computernutzers zu speichern und zu überwachen. Er kann als Programm auf einem Computer installiert oder als Hardware-Modul zwischen den Rechner und die Tastatur gesteckt werden. Dabei werden auch hochsensible Daten, wie persönliche Passwörter und PINs, miterfasst. Das bei Geheimdiensten und Hackern beliebte Tool, bahnt sich immer mehr den Weg in die Arbeitswelt.

Im vorliegenden Fall hatte der Chef mittels einer entsprechenden Software über einen längeren Zeitraum nicht nur sämtliche Tastatureingaben einiger Mitarbeiter registriert, sondern auch in regelmäßigen Abständen Screenshots von ihren Computer-Bildschirmen gemacht. Zuvor hatte er den Mitarbeitern angekündigt, dass die Benutzung ihrer Systeme "mitgeloggt" und die Internetaktivitäten kontrolliert würden. Der Webentwickler schloss daraus aber nicht, dass alle Tastatureingaben während der Dienstzeit erfasst würden. Als dann aber die fristlose Kündigung ins Haus flatterte, reagierte er sofort.

Er zog vor das Arbeitsgericht und klagte gegen die außerordentliche Kündigung: Seiner Meinung nach hätte sein Chef sich nicht auf diese heimlich erlangten Informationen stützen dürfen. Das Arbeitsgericht gab ihm Recht und sah das Arbeitsverhältnis als nicht beendet an. Auch das Landesarbeitsgericht Hamm wies die Berufung des Arbeitgebers zurück: Das Verhalten des Mitarbeiters sei an sich Grund genug, um ihm zu kündigen. Allerdings verletze der Einsatz des Keyloggers so massiv das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung des Mitarbeiters, dass der Arbeitgeber die mit dem Tool erlangten Informationen gar nicht hätte verwenden dürfen, um das Fehlverhalten des Mitarbeiters zu beweisen.

Keylogger auf dem rechtlichen Prüfstand

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) urteilt nunüber diesen Fall und entscheidet, ob Arbeitgeber Keylogger verwenden dürfen oder nicht. "Der Einsatz von Keyloggern am Arbeitsplatz ist unverhältnismäßig. Es gibt mildere Mittel, mit denen Arbeitgeber einem Verdacht nachgehen können - zum Beispiel durch das Speichern und Überprüfen des Browserverlaufs oder der Log-Daten", sagt der Arbeitsrechtsexperte Prof. Michael Fuhlrott. Er geht davon aus, dass das BAG dem Keylogger ein Riegel vorschieben wird. Bei der Frage, ob Maßnahmen zur Überwachung von Arbeitnehmern zulässig sind komme es stets auf eine Abwägung zwischen den Interessen des Arbeitgebers und denen des Arbeitnehmers an. Auch wenn Ersterer wissen wolle, ob seine Mitarbeiter wirklich arbeiten, müssten dabei in jedem Fall die Persönlichkeitsrechte gewahrt werden.

Arbeitgeber haben großes Interesse an der Technologie

In Zeiten, in denen viele Tätigkeiten am Rechner ausgeübt werden, haben Arbeitgeber ein sehr hohes Interesse daran, derartige technische Tools einzusetzen. Es liegt auf der Hand: Chefs können nur schwer erkennen, ob gearbeitet oder privat gesurft wird. Aus Sicht eines Unternehmens bedeutet jede privat genutzte Minute am Dienst-PC eine wirtschaftliche Einbuße.

Anwalt Prof. Fuhlrott rät Arbeitgebern mit entsprechendem Verdacht folgendes Vorgehen: Zunächst sollte dokumentiert werden, dass ein Verdacht besteht und bei größeren Unternehmen sollte der Datenschutzbeauftragte mit einbezogen werden. Insbesondere wenn mehrere Mitarbeiter betroffen sind, sollte gegebenenfalls auch der Betriebsrat mit ins Boot geholt werden. Erst dann solle das Unternehmen über eine verhältnismäßige Maßnahme der Kontrolle von Dienst-PCs entscheiden.

Arbeitnehmer sollen bei Verdacht zuerst Betriebsrat kontaktieren

Arbeitnehmern, die sich überwacht fühlen, rät er hingegen, zunächst unternehmensinterne Wege zu bestreiten, bevor außerbetriebliche Institutionen, wie etwa ein Landesdatenschutzbeauftragter, kontaktiert würden. Erste mögliche Ansprechpartner seien der nächsthöhere Vorgesetzte oder der Betriebsrat.In den vergangenen Jahren haben verschiedene Fälle von Mitarbeiterüberwachung am Arbeitsplatz für Aufsehen gesorgt. Meistens ging es dabei um Videoüberwachung - so etwa in einem Fall einer Kassiererin, die dabei gefilmt wurde, wie sie einen kleinen Geldbetrag aus der Kasse entnahm, und daraufhin gekündigt wurde. Ob es in Zukunft heißen kann "erst geloggt, dann gekündigt" wird sich zeigen.