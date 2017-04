Viele qualifizierte Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, müssen sich durch bürokratische Umwege kämpfen, bevor sie in den Arbeitsmarkt integriert werden. So wie auch Optiker Jalal al Debes aus Syrien.

Die Bundesregierung streicht ihr Ein-Euro-Job-Programm für Flüchtlinge deutlich zusammen. Das bestätigt das Bundesarbeitsministerium. Der Grund: Asylverfahren liefen schneller, die Mittel flössen nun in die direkte Jobvermittlung. Die Grünen sagen, damit sei ein "völlig überflüssiges Programm" gescheitert.

Die Bundesregierung hat das Ein-Euro-Job-Programm für Flüchtlinge deutlich gekürzt. Mit dem im August 2016 angelaufenen Programm sollten 100.000 Ein-Euro-Jobs für Asylbewerber zur Verfügung gestellt werden, die lange auf eine Asylentscheidung warten müssen. Das bestätigte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums auf Anfrage von heute.de. Für das Programm von 2018 werden pro Jahr nur noch 60 Millionen Euro veranschlagt.

Rest geht an Jobcenter

Die übrigen 240 Millionen Euro sollen von 2018 an "zur Verstärkung des Verwaltungskostenbudgets" der Jobcenter eingesetzt werden, teilte der zuständige Staatssekretär Thorben Albrecht in einem Brief an die Länder mit. Ursprünglich wollte die Bundesregierung 300 Millionen pro Jahr von 2017 bis 2019 ausgeben, inklusive 2016 insgesamt knapp eine Milliarde Euro. Bis Ende März 2017 sind nach Angaben des Arbeitsministeriums jedoch erst 24.600 Plätze beantragt und 21.000 bewilligt worden.

Grünen-Arbeitsmarktpolitikerin Brigitte Pothmer sprach von einem Skandal. Sie warf Arbeitsministerin Andrea Nahles in der Zeitung vor, Expertenwarnungen in den Wind geschlagen zu haben: "Das Scheitern des völlig überflüssigen Programms geht voll auf ihre Kappe." Mit den 240 Millionen Euro sollten jetzt Personalkosten, Mieten und Energierechnungen der Jobcenter bezahlt werden. "Das Geld wird also zum Löcherstopfen in den Jobcentern benutzt, deren Verwaltungsetat seit Jahren unterfinanziert ist, und nicht für den gedachten Zweck, nämlich für die."

Das Arbeitsministerium betont hingegen: Die zusätzlichen Mittel für die Jobcenter könnten dazu beitragen, "durch Betreuung und Maßnahmen individueller, passgenauer und intensiver zu fördern". "Ziel war es 2016, den Flüchtlingen auch vor Abschluss der Asylverfahren einen Job zu verschaffen", erklärte die Ministeriumssprecherin. Jetzt aber liefen die Asylverfahren schneller, so dass die Gelder direkter eingesetzt werden könnten.