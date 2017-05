Außenminister in den USA

Hat US-Präsident Donald Trump Geheimdienst Informationen an Russland weitergegeben oder nicht? Die Aufregung ist nicht nur in Washington groß. Der russische Präsident Wladimir Putin will ihn unterstützen und hat erklärt, eine Aufnahme des Gesprächs zwischen Trump und dem russischen Außenminister Lawrow zu veröffentlichen.

US-Präsident Trump hat zugegeben, Informationen zur IS-Terrorbekämpfung an den russischen Außenminister weitergegeben zu haben. Wie geheim diese allerdings waren, ließ er offen. In Washington wird die Frage immer lauter: Was hat Trump mit Russland zu tun?

US-Präsident Trump soll laut New York Times versucht haben, FBI-Ermittlungen gegen ihn zu beeinflussen. Jetzt werfen ihm Kongress-Mitglieder Justiz-Behinderung vor. Die Empörung ist riesig, und die Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren werden lauter.

Bundesaußenminister Gabriel ist in Washington mit seinem US-Amtskollegen Tillerson zusammengetroffen. Beide wollten sich über internationale Entwicklungen, darunter die Krisen in der Ukraine und Syrien unterhalten. Auch die Bekämpfung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) dürfte Thema sein.

Es ist bereits der zweite Besuch von Sigmar Gabriel (SPD) bei der Regierung von Präsident Donald Trump. Er findet inmitten des Wirbels um Enthüllungen statt, wonach Trump sensible Geheimdienstinformationen zum IS an die russische Regierung weitergegeben haben soll. Auch vor diesem Hintergrund dürfte die Zusammenarbeit der Geheimdienste zur Sprache kommen.

Treffen mit Finanzminister Mnuchin anvisiert

Im Anschluss ist ein Gespräch mit Finanzminister Steven Mnuchin geplant. Mnuchin hatte Deutschland zuletzt für seine hohen Exportüberschüsse gescholten. Aufgrund von Mnuchins Blockadehaltung war es bei den jüngsten Treffen der Finanzminister von G20 und G7 nur zu einem Minimalkompromiss bezüglich der Bedeutung des Welthandels gekommen.

Am Donnerstag trifft sich der Bundesaußenminister mit dem Nationalen Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster. Danach reist er nach Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania weiter, wo er an einer Diskussion über den wirtschaftlichen Strukturwandel teilnimmt.