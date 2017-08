Hunderte Goldbarren hat die Bundesbank seit 2013 nach Deutschland gebracht. Drei Jahre früher als geplant lagert nun gut die Hälfte des legendären Schatzes in Frankfurter Tresoren. Der Rest soll im Ausland bleiben - die Bundesbank sieht dafür gute Gründe.

Hier ist wirklich alles Gold, was glänzt: Vor laufenden Kameras präsentiert die Bundesbank in ihrer Zentrale Barren zum Anfassen - etwa so groß wie eine Milchtüte, aber mit rund 12,5 Kilogramm so schwer, dass man sie nur mit Mühe in die Höhe bekommt.

Zweitgrößter Goldschatz der Welt

Wichtigste Botschaft der Zentralbank: Die deutschen Goldreserven sind echt und sie sind tatsächlich vorhanden. "Wir haben jeden Barren auf Echtheit und Gewicht geprüft. Es gab keine Beanstandungen", sagt Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele. Rund drei Jahre früher als geplant hat die Notenbank ihr Ziel erreicht und verwahrt nun die gut die Hälfte der 3.378 Tonnen in eigenen Tresoren auf ihrem Gelände in Frankfurt.

Jahrelang rankten sich Verschwörungstheorien um den mit rund 270.000 Barren zweitgrößten Goldschatz der Welt, der aus historischen Gründen zum größten Teil im Ausland lagerte. "Wo ist das Gold der Deutschen?" - mit seiner provokanten Frage in der "Süddeutschen Zeitung" traf CSU-Urgestein Peter Gauweiler im Mai 2012 einen Nerv.

"Holt unser Gold heim!"

Ist der Milliardenschatz im Ausland sicher? Ist das Gold überhaupt vorhanden? Noch nie - so monierte der Bundesrechnungshof im Herbst 2012 - habe die Bundesbank die deutschen Goldreserven jenseits der Landesgrenzen "körperlich aufgenommen und auf Echtheit und Gewicht" geprüft. "Holt unser Gold heim!", forderte eine Initiative.

Seit 2013 brachte die Bundesbank Jahr für Jahr Hunderte Barren auf streng geheimen Wegen über den Atlantik und den Rhein nach Deutschland - aus den Tresoren der US-Notenbank Fed in New York und der Banque de France in Paris.