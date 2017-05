von Christoph Schneider

Beim Internet-Surfen werden alle Klicks protokolliert. So sollen Betrüger oder Hacker dingfest gemacht werden. Doch auch jeder normale Nutzer ist damit voll kontrollierbar und nicht mehr anonym. Wie weit darf der Staat gehen? Darüber entscheidet heute der Bundesgerichtshof.



Das Problem

Wer kennt das nicht - bei eigenen Problemen schnell mal ins Internet gehen. Wer sich vielleicht öfters müde und antriebslos fühlt, gibt vielleicht den Suchbegriff Depression ein. Oder wer auf der Suche nach einem neuen Partner ist, surft dabei auch auf verschiedene Datingportale, ist quer im Netz unterwegs. Das möchte man natürlich höchst privat tun, hat kein Interesse daran, dass die Suche gespeichert wird. Aber genau das ist das Problem - jeder Klick hinterlässt eine Daten-Spur.

Mehr Anonymität

Für mehr Anonymität im Netz streitet seit Jahren der Piraten-Politiker Patrick Breyer. Konkret geht es im Klageverfahren um Internetseiten des Bundes. Aber auch viele andere Websites protokollieren automatisch die IP-Adressen aller Besucher. Frage: Darf man hier die IP-Adressen von Besuchern der Internetseiten so einfach speichern?

IP-Adressen

Damit Computer untereinander kommunizieren können, müssen sie sich identifizieren - über die IP-Adresse. Sie besteht aus Zahlen und Punkten. In vielen Fällen haben User gar keine feste Adresse beim Internetsurfen, bei jeder Verbindung kann es eine andere sein. Für die Behörden ist das Speichern eine Sicherheitsmaßnahme gegen Kriminelle, für Kläger Breyer ein Ausspionieren von Internetnutzern.

Sicherheitsmaßnahme oder Ausspähung?

Die Gerichte tun sich bislang schwer mit einer eindeutigen Beurteilung. Der Fall war schon beim Bundesgerichtshof (BGH), der die Fragen den Richtern beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorlegte. Die entschieden im Oktober 2016: Ja, unter bestimmten Voraussetzungen dürfen die Daten von Besuchern der Seiten gespeichert werden, zum Beispiel um Hackerangriffe besser verfolgen zu können. Doch diese dynamischen Internetprotokolladressen unterliegen dem Datenschutz, wenn der Zugangsanbieter mit weiteren technischen Informationen den Internetnutzer identifizieren kann. Heißt: Nur der Internetanbieter - also zum Beispiel Vodafone, Telefonica oder die Deutsche Telekom - kann die Ziffernfolge der IP-Adressen einem bestimmten Anschluss zuordnen. Damit ist eigentlich der Personenkreis, der die Daten einsehen könnte, eingeschränkt - also alles gut? Nein, sagt Kläger Breyer, denn es gibt das Risiko, dass die Daten trotzdem in falsche Hände gelangen und Menschen damit möglicherweise erpresst werden könnten.

"Die vom Bundesinnenminister praktizierte totale Surfprotokollierung macht uns alle nackt im Netz. Ich hoffe auf ein abschließendes Grundsatzurteil des BGH, das Surfer vor einer permanenten Ausspähung, Aufzeichnung und Nachverfolgung ihrer Internetnutzung schützt. Es muss aufhören, dass Behörden und Konzerne permanent die Internetnutzung von Millionen unbescholtener Surfer verfolgen und aufzeichnen - das grenzt an Stalking", meint Breyer. Sicherheitsexperten verweisen darauf, dass gespeicherte IP-Adressen dabei helfen können, Online-Betrugsfälle aufzuklären oder Daten-Attacken abzuwehren. Am Ende muss der BGH sorgfältig abwägen, was Vorrang hat. Der Schutz der Anonymität im Netz oder der Schutz vor Hackerangriffen. Keine einfache Sache und vielleicht am Ende eine Frage des Einzelfalls.