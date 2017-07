In Köln haben die Trauerfeierlichkeiten für Kardinal Joachim Meisner begonnen. Der frühere Kölner Erzbischof wird am Morgen in der Bischofsgruft des Kölner Doms beigesetzt. Zunächst wurde der Sarg in einer Prozession von der Kirche Sankt Gereon in die Kathedrale überführt. Die Predigt hält der langjährige Freund Meisners, Kardinal Peter Erdö aus Esztergom-Budapest. Meisner war am 5. Juli im Alter von 83 Jahren in Bad Füssing gestorben. Der Kardinal stand von 1989 bis 2014 an der Spitze des Erzbistums Köln und war zuvor Bischof in Berlin und Erfurt.