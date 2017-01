EU-Flüchtlingspolitik: Merkel will Fortschritte

Bild Angela Merkel in Schweden

Weniger Tote und Vermisste auf der Flüchtlingsroute hatte sich die Europäische Union als Ziel im Jahr 2016 gesetzt. Während die Zahlen vor Griechenland etwas zurückgingen, gab es auf der Route über Italien einen erheblichen Anstieg. Waren es 2015 noch 2913 Tote und Vermisste sind es in diesem Jahr 4215.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will bei dem EU-Gipfel auf Malta Fortschritte in der europäischen Flüchtlingspolitik erzielen. "Wir müssen praktikable Antworten finden", forderte Merkel, die ein neues europäisches Asylsystem anstrebt. "Dazu gehört auch die Solidarität unter den Mitgliedsstaaten."

Merkel kündigte nach einem Gespräch mit Schwedens sozialdemokratischem Ministerpräsidenten Stefan Löfven in Stockholm an, "die Arbeiten vorantreiben, denn es reicht nicht zu sprechen, sondern dem müssen auch Taten folgen". Löfven sagte: "Wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen nicht fliehen müssen."

auf

Merkel

Deutschland und Schweden wollen nach ihren Angaben eng bei der Erarbeitung eines neuen europäischen Asylsystems zusammenwirken. Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen an diesem FreitagMalta zusammen. Am Donnerstag wirdzu einem Kurzbesuch in Ankara erwartet.

Mittelmeer-Route Thema auf Malta

Merkel

auf

"Wir müssen praktikable Antworten finden. Und dazu gehört auch die Solidarität unter den Mitgliedsstaaten", die von Deutschland genauso eingefordert werde wie von Schweden, verlangte. "Das ist ein Eckpfeiler unserer europäischen Zusammenarbeit und darüber muss weiter gesprochen werden." Hier setze sie große Hoffnungendie maltesische Ratspräsidentschaft.

auf

Besonders werde sich der GipfelMalta mit der Fluchtroute über Libyen, das Mittelmeer und Italien befassen, kündigte die Kanzlerin an. Es müsse überlegt werden, "was wir beitragen können, um die Situation in Libyen zu stabilisieren".

Auch Tusk verlangt schnelle Schritte

Merkel

auf

sagte, inwiefern der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei Vorbild für Abkommen mit nordafrikanischen Staaten sein könne, müsse mit den betreffenden Ländern besprochen werden. Die Staaten kooperierten mit der EU, "wenn wir den Menschen Perspektiven geben,legale Art Geld zu verdienen". Das sei eine Mischung aus politischem Vorgehen und Entwicklungsarbeit. Für ein EU-Asylsystem sei die europäische Solidarität ein wichtiges Thema. "Das ist für Deutschland auch sehr wichtig."

Tusk

Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk verlangte vor dem EU-Gipfel schnelle Schritte. Es gelte, einen neuen Rekord bei den Flüchtlingszahlen in Italien zu verhindern. Notwendig sei "sofortiges und dringendes Handeln" mit dem Transitland Libyen und um es herum, schriebin seinem Einladungsschreiben für das Treffen in Malta. Die EU müsse dabei wegen der schwierigen politischen Lage in Libyen auch "innovativ" vorgehen.

Tusk

"Die Ströme sind auf Rekordniveau, zu viele Menschen sterben bei dem Versuch Europa zu erreichen", schriebnun in seiner Gipfel-Einladung an die Staats- und Regierungschefs. "Und das Frühjahr nähert sich schnell." Deshalb seien Anstrengungen, Libyen politisch zu stabilisieren, wichtiger denn je. "Aber wir müssen gleichzeitig unsere Außengrenze schützen, während wir den libyschen Behörden helfen, angemessene Aufnahmeeinrichtungen auf ihrem Gebiet zu schaffen."

5.000 Tote im vergangenen Jahr

Flüchtlinge

Die Zahl der Bootsflüchtlinge, die von der nordafrikanischen Küste nach Italien kamen, hatte im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums wurden 2016 mehr als 180.000auf dem Mittelmeer gerettet und nach Italien gebracht. Nach Schätzungen der UNO kamen 2016 mehr als 5.000 Menschen bei dem Versuch ums Leben, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen.