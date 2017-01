Video Debatte über Sicherheit hält an

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte schnelle Konsequenzen nach dem Berliner Terroranschlag an.

Der Ausgang der Wahl im eigenen Land? Ungewiss. Der Zusammenhalt Europas? Bröckelt. Keine Frage: Bundeskanzlerin Angela Merkel steht vor ihrem Schicksalsjahr. Doch so bewegt die Zeiten auch sein mögen: Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt 2017 gibt Merkel sich betont gelassen.

Merkel

Die Kanzlerin findet bei ihrem ersten großen Auftritt im Wahljahr 2017 klare Worte - allerdings nicht zu den Vorschlägen von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) für eine neue Sicherheitsarchitektur. Auch Prognosen zum erbitterten Unionsstreit über eine Flüchtlingsobergrenze gibt Angelabei der Jahrestagung des Beamtenbunds dbb in Köln nicht ab. Deutlich wird sie dafür beim Thema Gesundheitskarte.

Es geht um Größeres

Seit sie Kanzlerin sei, werde diese schon eingeführt. "Wenn das das Tempo der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sein wird, dann werden wir nicht sehr erfolgreich sein, sondern in Kürze zu den Entwicklungsländern weltweit gehören", sagt sie vor über 800 Vertretern des öffentlichen Dienstes.

Merkel

Tatsächlich kann man sich als Bürger ja fragen, ob die ganzen derzeitigen Ankündigungen schneller politischer Reaktionen realistisch sind - wenn sich selbst so eine Sache wie die Gesundheitskarte seit Jahrzehnten hinschleppt. Solche Zweifel magahnen.

Denn eigentlich geht es ihr zum Auftakt ins politische Schicksalsjahr um Größeres als um das deutsche IT-Gesundheitsprojekt. Statt eines Auseinanderdriftens der EU im Zeichen von Brexit, Flüchtlingsdruck und Terrorgefahr brauche es eine "eine positive Agenda". Der Terroranschlag von Berlin mache schnelle Antworten nötig. Statt Zuständigkeitsstreits sei es nötig, "wirklich Flagge zu zeigen".

Merkel vermeidet Pathos und große Emotionen

Doch zugleich wird auch von Satz zu Satz spürbarer, was die Kanzlerin zum Auftakt des Wahlkampfjahres vermeidet: Pathos, das Schüren großer Emotionen und das Abweichen von bisherigen Linien. Manche haben erwartet, dass die Kanzlerin nun Stellung zu den jüngsten umstrittenen Vorschlägen de Maizières zur Terrorabwehr bezieht, etwa zur vorgeschlagenen Zentralisierung des Verfassungsschutzes. Doch der Innenminister erneuert diesen heiklen Vorstoß zuvor in seiner Rede nicht. Nun schweigt auch die Kanzlerin dazu.

Dafür greift sie das auch vom Innenminister aufgerufene Thema Gefährder auf. "Ich glaube, Thomas de Maizière wird Ihnen heute dazu auch etwas gesagt haben", meint sie lapidar. Nun gelte es, "da, wo wir Handlungsbedarf haben, und ich sehe solchen Handlungsbedarf ganz eindeutig, gemeinsame Lösungen in der großen Koalition zu finden".

Zurück zum Normalbetrieb

Es hat also den Segen der Kanzlerin, wenn sich de Maizère und Justizminister Heiko Maas (SPD) an diesem Dienstag treffen und sich wahrscheinlich grundsätzlich auf Regeln für eine verschärfte Abschiebehaft für Gefährder einigen. Zugleich macht die Kanzlerin aber auch klar, dass Deutschland auch auf die Herkunftsländer eingehen müsse, wenn diese Menschen ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland zurücknehmen sollen.

Merkel

60 Jahre Römische Verträge, wachsende Spannungen in Europa, massive Glaubwürdigkeitsverluste der Politik in Zeiten von Populismus und ein Bundestagswahlkampf, der in einen Sechs-Fraktionen-Bundestag inklusive AfD und Liberale münden könnte - und doch setzteher auf einen Wohlfühlauftritt. Eine Kanzlerin im Normalbetrieb quasi, nach dem Vorweihnachtsschock des Berliner Terrors. Das passt zum Gastgeber, dem dbb-Chef Klaus Dauderstädt, einem Freund des gewählten Wortes und des guten Tones auch bei deutlichen Forderungen.

Merkel will gutes Klima schaffen

Merkel

Es dürfte Dauderstädt bei seiner letzten Jahrestagung - Ende des Jahres endet seine Amtszeit - freuen, alsausführlich den öffentlichen Dienst würdigt. Auch für die Flüchtlinge und die Terrorabwehr sind die Angestellten und Beamten da, aber die Kanzlerin betont ihre Rolle für alle Bürger. Pöbeleien gegen Mitarbeiter von Ämtern oder Feuerwehr dürfe es deshalb nicht geben.

"Nicht nur die Bundesregierung, sondern die gesamte gutmeinende Gesellschaft muss dagegen aufstehen und sagen: Danke für Ihren Einsatz - und wir werden alles tun, ein Klima zu schaffen, damit ihr Einsatz ermöglicht wird, unterstützt wird, weil davon unsere Lebensqualität abhängt", meint sie. Gegen einen freundlichen Dank hat von den Zuhörern im Saal wohl kaum jemand etwas einzuwenden.