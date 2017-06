Kein Koalitionsvertrag ohne die Ehe für alle, sagt Martin Schulz. Das schließe eine erneute Große Koalition aber nicht aus. Am Ende werde Angela Merkel der Ehe für alle zustimmen, so Schulz im ZDF.

SPD-Kanzlerkandidat Schulz hat mit seiner verbalen Attacke gegen Merkel für Aufsehen gesorgt. Mit der Äußerung habe Schulz versucht, Kampfeswillen und Entschlossenheit zu signalisieren, so ZDF-Korrespondentin Bettina Schausten.

Die SPD bezichtigt die Kanzlerin des "Anschlags auf die Demokratie". Für die Union ist das eine Umdrehung zuviel - doch Merkel selbst reagiert gelassen. Ihr Fazit: "Schwamm drüber." CDU und CSU rüsten sich für ihr Wahlprogramm, es gibt aber noch einigen Klärungsbedarf.

Die Verbal-Attacke von SPD-Chef Martin Schulz gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bringt die Noch-Koalitionspartner zusehends gegeneinander auf. Führende Unionspolitiker reagierten empört auf den Vorwurf von Schulz, Merkel verweigere sich inhaltlichen Festlegungen und gefährde damit die Demokratie. Die Kanzlerin selbst reagierte dagegen gelassen: "Schwamm drüber, würde ich sagen", sagte sie bei einer Veranstaltung in Berlin.

Breite Unions-Kritik an Schulz

Einen Tag nach dem Beschluss des SPD-Wahlprogramms berieten die Vorstände von CDU und CSU am Montag getrennt über das Unions-Konzept, das am 3. Juli beschlossen werden soll. Schwerpunkte sollen Förderung von Familien, Sicherheit und Arbeitsplätze sein. Detailfragen blieben aber offen.CSU-Chef Horst Seehofer kritisierte, Schulz habe mit seiner Kritik an Merkel wohl schon jetzt "die Nerven verloren". CDU-Vize Armin Laschet sagte, der SPD-Chef solle seine «billige Attacke» zurücknehmen. Die Kanzlerin sei ganz sicher keine Gefahr für die Demokratie, sagte auch CDU-Vize Thomas Strobl. CDU-Bundesvize Julia Klöckner mahnte: "Diese Wortwahl haben wir bei Terroristen genutzt bisher."

SPD steht hinter Schulz

Der SPD-Kanzlerkandidat hatte beim Parteitag am Sonntag in Dortmund gesagt, Merkel und die Union drückten sich vor inhaltlichen Aussagen und nähmen damit eine geringere Wahlbeteiligung in Kauf. "Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie." CDU-Generalsekretär Peter Tauber widersprach entschieden. "Wir wollen mobiliseren", sagte er nach der Vorstandssitzung. Dies hätten die jüngsten Landtagswahlen gezeigt, bei denen die CDU Nichtwähler habe motivieren können.

SPD-Vize Ralf Stegner und SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann verteidigten Schulz dagegen. Dieser habe mit seiner Kritik an Merkel einen "wunden Punkt" getroffen, sagte Stegner. Oppermann sagte in der ARD: "Wahlkampf ist nicht das Hin- und Herwerfen von Wattebäuschen, sondern da muss man auch mal konkret werden. Ich finde das ist in diesem Fall gelungen."