Seit zwei Wochen verschärft sich die Lage in der Ukraine. Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und den prorussischen Separatisten eskalieren – und das, obwohl in dem Gebiet eigentlich Waffenruhe herrschen soll.

Nach der Auswertung von über 10.000 Mails aus dem Informationsministerium der Separatisten in der Ost-Ukraine, weiß man nun: ihre Propaganda wird vom Kreml in Moskau gelenkt.

von Winand Wernicke, Moskau

Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft heute den russischen Präsidenten Wladimir Putin in dessen Residenz am Schwarzen Meer. Offiziell geht es darum, den G20-Gipfel in Hamburg vorzubereiten. Doch es werden auch andere, strittige politische Fragen besprochen.

Auf Wunsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin findet das Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht in Moskau, sondern in der von ihm bevorzugten Schwarzmeerstadt Sotschi statt. Die Gespräche sollen den Gipfel der G20-Staaten vorbereiten, der Anfang Juli in Hamburg stattfindet. Aber es wird sicherlich auch um den Ukraine-Konflikt, den Bürgerkrieg in Syrien und die Lage in Libyen gehen, heißt es in Berlin. Alles Themen, bei denen Berlin und Moskau völlig unterschiedliche Positionen vertreten.

Reise unter "belastenden Umständen"

Winand Wernicke leitet das ZDF-Studio in Moskau.

Quelle: ZDF

Mit Blick auf die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland und dessen Unterstützung von Separatisten im Osten der Ukraine sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Vorbereitung der Reise: "Das sind belastende Umstände, die kann man nicht wegdiskutieren." Es sei aber Ziel der Bundesregierung, Russland in konstruktive Lösungen einzubinden. Nur bislang hat das bei diesen Themen aus deutscher Sicht noch nie wirklich geklappt. Sotschi liegt zwar auf dem gleichen Breitengrad wie Nizza. Doch das Klima des Treffens wird wohl eher kühl sein. Dass das erste bilaterale Treffen von Merkel und Putin seit 2015 Bewegung in die deutsch-russischen Beziehungen bringt, glaubt in Moskau kaum jemand.

Die Gespräche zwischen der Kanzlerin und dem russischen Präsidenten zum Thema Ukraine scheinen in den letzten Jahren so frustrierend für Merkel gewesen zu sein, dass sie eigentlich erklärt hatte, erst dann wieder nach Russland zu reisen, wenn es substantielle Fortschritte in der Ukraine gebe. Doch davon kann keine Rede sei: Auch zuletzt wurde an der Front zwischen ukrainischen Truppen und von Russland unterstützten Separatisten weiter geschossen und gestorben. Und erst vor gut einer Woche starb ein Mitarbeiter der OSZE bei dem Einsatz in der Ostukraine, als sein Auto auf eine Mine fuhr. Zwei seiner Kollegen wurden verletzt, darunter eine Deutsche.

Vermittlerin wider Willen

Das Minsker Abkommen, das federführend unter Mithilfe der Kanzlerin geschlossen wurde, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, wirkt mittlerweile wie ein Papier, das die Konfliktparteien nicht mehr wirklich interessiert. Doch eine Alternative dazu gibt es nicht. Und so bleibt Angela Merkel wohl weiterhin die wichtigste internationale Vermittlerin im Fall Ukraine. Und damit an den Gesprächspartner Putin gebunden.

Zu Beginn des Jahres herrschte in Moskau noch die Hoffnung, dass sich das Verhältnis zu den USA unter dem neuen Präsidenten Donald Trump wesentlich verbessern könnte. Sogar auf ein Ende der Sanktionen hoffte mancher - Russland und die USA könnten nach der Obama-Ära wieder einen guten Draht finden, hieß es. Weltpolitische Probleme wie der Krieg in Syrien, der Kampf gegen den Terrorismus könnten gemeinsam angegangen werden - auf Augenhöhe.

Doch inzwischen glaubt die politische Führung im Kreml wohl kaum noch daran. Denn einige Äußerungen der US-Regierung deuten darauf hin, dass sich die künftige Russland-Politik der USA kaum von der Barack Obamas unterscheiden wird, zumindest was die Forderung nach einer Rückgabe der Krim und ein Endes des Krieges in der Ostukraine betrifft. Ernüchterung und Enttäuschung bedeutet dies für manchen in Moskau.

Wirtschaft hofft auf bessere Beziehungen

Die Erwartungen in Russland an den Besuch Merkels sind gering. Neue Impulse in den strittigen politischen Fragen erwartet man hier nicht. Anders die deutsche Wirtschaft, die sich immer mehr an den Sanktionen stößt. "Der Glaube an eine gute, gemeinsame Zukunft ist zumindest bei den Unternehmen gewachsen", heißt es in einer Stellungnahme des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft. "Die gegenseitigen Sanktionen belasten weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung." Und man kommt zu dem Schluss: "In der derzeitigen Form sind die Sanktionen als politischer Faktor nicht mehr wirklich relevant." Soll wohl heißen, dass man ein Ende fordert. Aber auch das ist nicht wahrscheinlich. Schließlich hat Russland - genau wie die Ukraine - noch nicht wesentlich zu Beendigung der Krise beigetragen.

Womöglich überlagert noch ein anders Thema das Treffen: die Bundestagswahl. Sicherheitsbehörden warnen davor, dass sich Russland in den Wahlkampf einmischen, Stimmung machen könnte. Schließlich versuche Moskau, die Schwächen und Probleme des Westens wie etwa bei der Flüchtlingskrise auszunutzen, so der Verfassungsschutz. Ein Vorwurf, der natürlich von Russland zurückgewiesen wird. Es gibt also eigentlich viel zu bereden in den wenigen Stunden, die der Besuch dauern wird zwischen Merkel und Putin. Doch die Aussichten auf gute Gespräche im Schwarzmeerort Sotschi stehen eher auf kühl - wenn nicht gar frostig.